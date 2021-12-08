Wolff: "Abu Dhabi'de dikkatimizin dağılmasına izin vermemeliyiz"

Mercedes, son üç yarışın üçünü de kazanmayı başardı ve sezon finaline takımlar şampiyonasında 28 puanlık bir üstünlükle gidiyor.

Diğer tarafta Lewis Hamilton, bitime bir yarış kala Max Verstappen'le aynı puana sahip.

Abu Dhabi'nin yenilenen yapısıyla Mercedes'e daha iyi uyacağına dair genel bir görüş bulunurken, Mercedes patronu Toto Wolff bir kez daha tedbiri elden bırakmıyor.

Wolff şöyle dedi: "Son yarış oldukça yoğun geçecek fakat dikkatimizi dağıtmamalı, başımızı önümüze eğmeli, ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve geçen seferki performansımızı sergilemeliyiz. Bu, çok önemli olacak."

"Hâlâ bu mücadelenin içerisinde olduğumuz için gerçekten minnettarız."

"Her iki şampiyonanın kaderinin de sezon finalinde belirlenecek olması, iki takımın da ne kadar mücadele ettiğini ve birbirlerini ne kadar zorladığının net bir göstergesi. Sezon finali ya hep ya hiç şeklinde geçecek ve bu, spor, taraftarlar ve hepimiz için harika bir şey."

"Ayrıca bu hafta sonu Abu Dhabi'de, geçen yıl burada yarıştığımızdan bu yana epeyce değişikliğe uğramış bir pistte yarışmanın zorluklarını da yaşıyor olacağız."

"Pistte anlaşılması gereken yeni kısımlar var ve bu gerçekten herkes için bilinmeyene doğru bir adım olacak."

"Sonuç olarak bizim için bir başka heyecan verici hafta sonu daha olacak."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images