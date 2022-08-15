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Formula 1 Haberler

Wolff: "Abu Dhabi hakkında düşünmediğim tek bir gün dahi yok"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2021 Abu Dhabi GP'sinde olanları halen aklından çıkaramadığını itiraf ediyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Wolff: "Abu Dhabi hakkında düşünmediğim tek bir gün dahi yok"
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Geçtiğimiz sezon son yarışlarda vites arttıran ve Abu Dhabi'ye rakibi Max Verstappen ile eşit puanda gelen Lewis Hamilton, yarış başladığında rahatça liderliğe yerleşmişti ve son 6 tura girilirken şampiyonluk kupasının bir ucundan tutmuş gibiydi.

Ancak Williams pilotu Nicholas Latifi'nin kaza yapması sonrası piste güvenlik aracı verildi ve bu da her şeyi değiştirdi, nitekim Verstappen pite girerek risk almıştı ve yarışın yeniden başlaması durumunda büyük avantaj sahibi olacaktı.

Asıl olay ise yarışın yeniden başlatılmasında koptu, güvenlik aracının pite dönebilmesi tüm pilotların turlarını geri alması gerekiyordu, ancak bu da son turun kaybedilmesine ve Hamilton'ın şampiyonluğunu garantilemesine sebep olacaktı.

Bu noktada takımların baskısı altında kalan eski yarış direktörü Michael Masi prosedürleri doğru şekilde uygulamadı ve sadece Verstappen ile Hamilton'ın arasındaki pilotların turlarını almasına izin verip yarışı yeniden başlattı.

Yarış yeniden başladıktan sonra da Verstappen'in lastik avantajını kullanıp rakibini geçmesi zor olmadı ve Red Bull pilotu neredeyse kaybedeceği şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Olup bitenler başta Mercedes olmak üzere tüm F1 camiasından büyük tepkilerle karşılandı. Sessiz kalmayan FIA da olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve Şubat ayının ortasında Michael Masi görevden alındı.

Autosport'a özel bir röportaj veren Wolff, "[Abu Dhabi'de olanları] düşünmediğim tek bir gün bile yok. Ancak Max'ın şampiyon olması içimi rahatlatıyor, nitekim bunu hak etti."

"Nasıl sonuçlandığına gelirsek; adalet konusunda, özellikle spor içi adalet konusunda değerlerim olduğunu düşünüyorum. Temelde spora bu denli bağlı olmamı sağlayan şey budur -ancak tüm bu değerler o gün tam anlamıyla ayakaltında çiğnendi."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O gün tam olarak neler yaşandığı halen gizemini korumakta, -özellikle de Masi'ye bu konuda asla konuşmamak üzere Gizlilik Anlaşması (NDA) imzalatan FIA tarafından olayın üstüne bir çizgi çekildi.

Ancak yeni yarış direktörlerinin tutarsız kararları ve yeni FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in tutumu nedeniyle birtakım soru işaretleri varlığını korumakta. 

Ben Sulayem'in bugüne kadar yaptığı işlere değinen Wolff, “Bence Mohammed Ben Sulayem'in yeni insanları işe alma yöntemleri bize de yol gösteriyor."

“Herkes ayrı kişiliklere ve sınırlara sahiptir. Gördüğüm kadarıyla yeni yönetim şeffaf bir çerçeve sağlamayı öncelik olarak belirlemiş durumda."

“Muhammed'in organizasyonunun yerine oturması ve herkesin rollerini bulması gerektiği için bazı zorluklarla karşılaşacak mıyız? Evet, kesinlikle. Ama gidişattan memnunum."

“Yeni yönetim açık görüşlü ve kendi fikirlerini uygulamıyor. Şeffaf, dürüst ve tutarlı bir kadro." dedi.

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