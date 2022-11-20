Wolff: "Abu Dabi sıralama turları, Mercedes için 'tuvalete atılacak' bir seanstı"

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Mercedes, Brezilya'da duble yapmasından altı gün sonra Abu Dabi'deki sıralama turlarında Red Bull ve Ferrari'yle mücadele edemedi.

Alman ekip sıralama turlarında zirveden 0.6 saniye kadar yavaş kaldı. Takım arkadaşının 0.003 saniye önünde olan Lewis Hamilton 5. sırayı alırken; George Russell 6. oldu.

Yas Marina Pisti, W13'ün en büyük sorununu tekrar gözler önüne serdi: Sürüklenme. Mercedes araçları düzlüklerde 0.6 saniye kadar zaman kaybederken, Wolff da sürüklenme sorunundan şikayetçiydi.

Mercedes için "tuvalete atılacak" cinsten bir seansın geride kaldığını söyleyen Wolff, yine de bu pistte yavaş olmayı beklediklerinden çok da şaşırmış değildi.

Avusturyalı iş adamı, yarışta daha iyi olacak bir araca sahip olmak adına yüksek yere basma gücü üreten ayarlar seçtiklerini de dile getirdi.

Sıralama turlarının ardından konuşan Wolff, şunları söyledi: "Duyduğuma göre bugün Dünya Tuvalet Günüymüş. Bu seans bizim için tuvalete atılacak bir seanstı."

"Biz geri gittik ve Ferrari bir adım ileri gitti. Yarışta iyi olabilmek için yüksek yere basma gücü üreten, sürüklenmenin yüksek olduğu bir ayar tercih ettik."

"Bu [yüksek yere basma gücü] ayarları da düzlükte çok yavaştı. Hiçbir şey getirmedi."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Gelişmemiz gerektiğini ve beklentilerimizi Brezilya'daki sonuca göre belirlememiz gerektiğini zaten biliyorduk. Bence [Interlagos] aracımıza mükemmel uydu. Her şey çok ama çok sorunsuz gitti. Abu Dabi, felaket masamızda her zaman bizim için en kötü olacak pistlerden biri olarak görüldü."

"Yüksek hızlı pistlerde gördüğümüz kadar felaket değildi ama yine de bugün gördüğümüz gibi ideal de değildi."

"Araçta sıralama turları için fazla sürüklenme var. Düzlüklerde 0.6 saniye kaybediyoruz. Bu, arka kanadı küçülterek çözülebilecek bir sorun değil. Aracın genel olarak aerodinamik verimliliği eksik. [Düzlüklerde hızlı olmak için] arka kanadı küçültürsek de virajlarda hızlı olmayacağız."

Wolff, bu kötü seansa rağmen bardağın dolu tarafına bakıyor. Mercedes'in patronu, en azından Abu Dabi için yaptıkları simülasyonların doğru çıktığını söylerken; araçların yarış temposunda daha iyi olmasını umduğunu da ekledi.

"Bir açıdan bakıldığında, simülasyonlarımızla sonuçlarımız arasında korelasyonun iyi olması güzel. Burada kötü olmayı bekliyorduk. Bunu bir pozitif olarak görüyorum."

"[Yüksek sürüklenmeden dolayı] geçiş yapamayacak durumda olursak dahi lastiklerine nazik davranan, güçlü bir yarış aracı görmeyi umuyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images