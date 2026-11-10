Formula 1 Sao Paulo GP

Wolff: "2027 sezonu benim için şimdiden başladı"

Toto Wolff, Mercedes'in Interlagos'ta takımlar şampiyonluğunu garantilemesinin ardından kendisi için 2027 sezonunun şimdiden başladığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 15:45

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Sao Paulo Grand Prix'si öncesinde Mercedes'in 2026 şampiyonluğunu garantilemek için Ferrari'den yalnızca üç puan fazla alması gerekiyordu.

George Russell ve Kimi Antonelli'nin yarışı sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada tamamlaması, Ferrari pilotları Charles Leclerc ile Lewis Hamilton'ın ise sekizinci ve dokuzuncu olmasıyla Mercedes; beş yılın ardından takımlar şampiyonluğunu ilan etti.

2027'de şampiyonluğu korumanın zor olacağını öngören takım patronu Toto Wolff, sezonun son üç yarışını bu mücadeleye hazırlık olarak görüyor.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Brezilya'nın ardından Wolff, "Gelecek yıl bizim için işler zor olacak. Bu nedenle benim için 2027 sezonu şimdiden başladı."

"Önümüzdeki üç yarışta öğrenmeye ve gelişmeye odaklanacağız."

"Kendimize, 'Neleri daha iyi hale getirebiliriz? Araca güncellemeleri getirdiğimizde hangi noktaları gözden kaçırdık? Önümüzdeki üç yarışa odaklanırken gelecek yılın güç ünitesi ve aracı için nasıl gerekli dersleri çıkarabiliriz?' gibi sorular soracağız." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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