Wolff: "2026 motor kuralları büyük oranda hazır ama hâlâ bazı sorunlar var"

Yeni nesil güç ünitelerinin, Formula 1'in sürdürülebilir gelecek hedefinin bir parçası olarak büyük bir rol oynaması bekleniyor.

Formula 1, bu yeni motorlara güç verecek tamamen sürdürülebilir bir yakıt üretiyor. Aynı zamanda, bütçe sınırlamaları nedeniyle MGU-H geride bırakılacak olsa da, elektrik tarafına daha çok ağırlık veriliyor.

En dikkate değer olanları Porsche ve Audi olmak üzere yeni potansiyel takımlar hakkında da görüşmeler var.

Wolff, birçok üreticinin dahil olduğu bu tür düzenlemelerin zaman gerektirdiğini ve büyük ölçüde ilerleme kaydetmiş olsalar da hâlâ düzeltilecek bazı şeyler olduğunu vurguladı.

Wolff, yeni motorları geliştirmenin neden 2026'ya kadar sürdüğü sorusuna, "Bir otomobil üreticisinin bunu geliştirmesi çok uzun sürüyor."

"Bu sürdürülebilir bir yakıtla çalışan tamamen yeni bir motor. Eğer bunu dikkatle yapacaksanız zaman alır."

"Büyük ölçüde hazırız ama hâlâ tartışılması gereken bazı noktalar var." dedi.

Şasi tarafında bir bütçe sınırlaması var ve yeni motorlar için yeni bir tane daha getirilmesi planlanıyor. Maliyet bugün Formula 1'de kullanılan güç ünitelerinin en büyük zorluklarından biri.

Motor bütçe sınırlandırmasının ne kadar olmasını istediği sorulduğunda Wolff, "Yeni motor hazır olduğu andan itibaren 70 milyon dolar civarı olmalı.” dedi.

McLaren, anlaşmalarının Mercedes ile olmasına rağmen yakın zamanda Volkswagen ile konuştuklarını doğrulamıştı.

Red Bull, Porche ile ilişkilendirilirken McLaren da Audi ile ilişkilendiriliyordu.

Ancak Wolff, Mercedes ve diğer üreticilerin Porsche ve Audi'den korkmadıklarını, bunun yerine onları F1'e katılmalarını ve ilgilerini hoş karşılayacaklarını söyledi.

Wolff, "Porsche ve Audi bizi korkutmuyor."

"Eğer ikisi F1'e katılırsa sansasyonel olur. Bu desteklenmeli." dedi.

Wolff bununla birlikte, yeni motor kuralları belirlenirken mevcut üreticilere "saygı duyulması" gerektiğini vurguladı.

Wolff, "Mevcut üç üreticiye kurallar belirlenirken saygı duyulduğundan emin olmamız gerekiyor."

Fakat Formula 1'de mevcut dört üretici var: Mercedes, Ferrari, Renault ve 2021'in sonunda Japon üreticinin ayrılmasının ardından Honda'nın motorunu devralan Red Bull.