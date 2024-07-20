Wolff: "2025 koltuğu için karar verirken veri odaklı davranacağız"
Toto Wolff, Mercedes'in Lewis Hamilton'ın yerine geçecek pilot arayışı hakkında en son güncellemeyi verdi.
Totto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Erik Junius
Toto Wolff, Mercedes’in 2025 F1 koltuğu için arayışları hakkında son durumu bildirerek, takımın kararının “veri odaklı” olacağını vurguladı.
Mercedes'in hâlâ doldurması gereken bir koltuğu var ve Şubat ayında gelecek sezon için Ferrari'ye geçeceği kesinleşen Lewis Hamilton'ın yerine geçecek birini arıyor. Hamilton'ın bu hamlesi, sürücü pazarını hareketlendirmişti.
Hamilton’ın Ferrari’de yerine geçeceği Carlos Sainz, Mercedes ile anılmıştı ancak Silver Arrows'un genç yeteneği Andrea Kimi Antonelli'yi George Russell'ın yanına tam zamanlı bir F1 koltuğuna terfi ettirmeyi düşündüğü belirtiliyor. Antonelli'nin henüz sadece bir sezon Formula 2 deneyimi bulunuyor.
Wolff, Macaristan Grand Prix'sinde Sky Sports'a yaptığı açıklamada,
"Bu bir veri kararı."
"Açıkça Kimi'ye baktığınızda, takım bu yıl iyi bir form bulamamış olabilir, bu mümkün.”
"Ama o F2 sıralamalarında yedinci ve Ollie Bearman, çok iyi bir sürücü olmasına rağmen 14. sırada, ikisi de arabayla mücadele ediyor. Birinin diğerinden daha iyi olduğunu söylemiyorum ama belirli seanslarda araçta zorlanıyorlar.”
Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Onun bir F1 arabasında ne yapacağını göreceğiz, bu en önemlisi. Sürücü pazarının geri kalanı içinse, bana 'acele etme' diyen içgüdüsel bir şey var ve size bunun ne olduğunu söyleyemem." dedi.
Nico Rosberg'in Max Verstappen'i ima edip etmediği sorusuna Wolff, "Nico Rosberg adında çok iyi bir ilişkim olan bir sürücü var, o en iyi dönemindeyken bir şampiyonluk kazandı ve sonra bunu artık istemediğini söyledi.”
"Her şey olabilir." yanıtını verdi.
2028 sonuna kadar sözleşmesi olan Verstappen, Wolff tarafından açıkça çekici bulunmasına rağmen Red Bull'dan ayrılma niyetinde olmadığını defalarca vurguladı.
Üç kez dünya şampiyonunun, Helmut Marko’nun takımdan ayrılması durumunda Red Bull’dan ayrılmasına izin verecek bir maddeye sahip olduğu bildirildi.
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