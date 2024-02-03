Wolff: "2024'te Red Bull ve Verstappen'e karşı yarışma fikri 'gerçekçi' değil"

2022'deki yer etkisi düzenlemelerinin ardından Mercedes dikiş tutturamadı ve o zamandan beri şampiyonluk mücadelesinde yer almadı.

Takım, 2022 Brezilya Grand Prix'siyle sezon boyunca tek bir galibiyet elde ederken, 2023'te hiç yarış kazanamadı.

Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye gideceğinin açıklanmasının ardından Wolff'e, birlikte geçirecekleri son sezon olan 2024 sezonunda şampiyonluk mücadelesinde yer alma olasılığı soruldu.

Wolff, birlikte olan son sezonlarını en başarılı şekilde bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ancak aynı zamanda gerçekçi olunması gerektiğini de açıkladı.

Wolff, "Önümüzde bir yıl var, 2024'ü birlikte geçireceğiz ve bunu yapabileceğimiz en başarılı şekilde yapmak istiyoruz."

"Red Bull ve Max'e karşı dünya şampiyonluğu için yarışmamız gerçekçi mi? Eğer bir olasılık insanı olsaydım, ihtimaller aleyhimize olurdu. Ama yine de elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"İçimde [Hamilton'ın] sekizinci şampiyonluğu kazanması gerektiğini söyleyen bir tarafı var çünkü bu ondan çalındı. Yani 2024'te bunu kazanırsa harika bir şey olur."

"2024'te kazanmak istediğimiz gibi önümüzdeki yıllarda da Pilotlar ve Takımlar Şampiyonlukları'nı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ama o zaman bunu başka bir pilotla gerçekleştireceğiz. Bu, her zaman var olacak olan tarihi mirastan hiçbir şey götürmez. Birlikte çıktığımız bu yolculuk tarih kitaplarında yer alacağı gibi, bir Mercedes pilotunun bir sonraki yolculuğu da umarım tarih kitaplarında yer alacaktır."

"Yalnızca sakinliğimi korumam ve 2024 sezonunu en iyi şekilde nasıl yöneteceğimize ve ileriye dönük kararların neler olması gerektiğine karar vermem gerekiyor."

"Bu çok sevdiğim birinin ortadan kaybolması gibi bir şey değil, sadece takımı değiştiriyor. Sözleşmeyi imzalarken bunun olabileceğinin bilincindeydik, sadece zamanlama sürpriz oldu."

"Ama bence Formula 1'de her şey çeviklik ve koşulların değişimini kucaklayabilmekle ilgili." dedi.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Wolff, sözleşmesi sebebiyle önümüzdeki üç yıl daha Mercedes'te yer alacak.

Takım patronuna, Hamilton'ın kararını önceden bilmenin kendi kontratını etkileyip etkilemeyeceği soruldu. Ancak Wolff bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceği konusunda netti.

"Hayır, bence değişmezdi."

"Takımdaki rolüm ne olursa olsun ya da hangi unvanı verirseniz verin, gelecekte de orada olacağım."

"Bu karar beni etkilemezdi çünkü yarış tarihinin bu büyük mirasını taşıyan Mercedes Formula 1 takımının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum, gelecekte Mercedes Formula 1 takımı hakkında daha fazla tarih yazacağız."

"Takımdaki ve Stuttgart'taki herkesle birlikte yapmayı hedeflediğim şey de bu ve bu nedenle daha fazla başarı elde etmek 10, 20 ya da daha fazla yılımız var."