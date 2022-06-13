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Wolff, 2023'te büyük çaplı değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi

Mercedes takım patronu Toto Wolff, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli cevaplar aradıklarını öne sürüyor ve önümüzdeki aylarda daha iyi olmayı bekliyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Wolff, 2023'te büyük çaplı değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi
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Brackley merkezli ekip Bakü'de bir diğer zorlu mücadeleyi geride bıraktı. Hem Lewis Hamilton, hem de George Russell bir kez daha dalgalanma sorunundan ciddi anlamda etkilendiler.

Takım patronu Toto Wolff, her ne kadar W13'ün sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmayı umuyor olsa da, yakın zamanda ciddi bir gelişim görmemeleri durumunda bir sonraki sezon için büyük çaplı değişimler olabileceğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Mike Elliot'ın liderliğinde mümkün olan tüm çözümleri inceliyoruz."

"O gerçekten güçlü bir teknik direktör, ancak ortada herhangi bir sürpriz yok. Her şeyi incelemeye devam ediyoruz ve kesinlikle işleri yoluna koyacağız."

“Eğer sorunlar -araç konseptine bağlı oldukları için- kısa vadede çözülemiyorsa bile hiç şüphesiz ki önümüzdeki birkaç ay içinde çözülecek.” dedi.

Mercedes, İspanya GP'deki formunu korumakta zorlansa da, Wolff takımın yapılan hataları anlamaya devam ettiğini öne sürüyor.

Wolff, "Performans eksikliğimizin temel nedeninin ne olduğunu bildiğimizi düşünüyorum, ancak en iyi çözümün ne olacağı konusunda henüz yanıtlara sahip değiliz."

"Sürekli yeni şeyler denemeye devam ediyoruz. Hala bizi çok daha rekabetçi yapabilecek kısa vadeli bir çözüme sahip olduğumuzu düşünüyorum ama bu her şeyi açıklamayabilir. Arabayı yılın ikinci yarısı ve gelecek yıl için doğru konuma getirmek istiyorum. Araçta olup bitenleri anlamak, hafta sonu için kısa vadeli çözümlerden daha önemli.” dedi.

Lewis Hamilton suffered severe back pain in the Baku race.

Lewis Hamilton suffered severe back pain in the Baku race.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Barselona'daki güçlü performanslarının, kerb'lerin az olduğu pürüzsüz pistlerde iyi performans gösterebileceklerinin bir kanıtı olduğunu düşünen Wolff, pilotların kerb'leri aktif kullanmak zorunda kalacağı Kanada GP'sinin takımın araçtaki zayıf noktaları keşfedebilmesi için iyi bir fırsat olacağını söylüyor.

Wolff, "Pürüzsüz bir yüzeye sahip olan Barselona'da gerçekten iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Tümsekler azaldıkça daha iyi oluyoruz."

"İyi bir araca sahip olduğumuzu düşünüyorum, nitekim yarış performansını ortaya çıkarabildik ancak sıralama turlarında biraz eksik kalıyoruz."

"Bunu açıklaması kolay. İlk iki ay boyunca yalnızca dalgalanma sorunu üstünde çalışmak zorunda kaldık ve performansa hiç odaklanamadık. Bu da bizi yaraladı."

“Neler olduğunu ve neler yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Dolayısıyla Montreal'in bizim için iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum, bol tümsekli ve bolca kerb'e sahip bir pistte yarışacağız. Sonraki yarışlarda ise daha iyi olmamızı bekliyorum." dedi.

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