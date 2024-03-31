Wolff: "2022'nin başında yolumuzu kaybettik"

F1'in yer etkisi düzenlemelerinin 2022'de yürürlüğe girmesinden bu yana sadece tek bir yarış galibiyeti alabilen Mercedes, yeni görünümlü W15 otomobiliyle 2024'te düzenli zafer mücadelesine geri dönmeyi umuyordu.

Ancak takım, yeni sezonun üç yarışının ardından henüz bir podyum derecesi elde edemedi. Mercedes, geçen hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde hem Lewis Hamilton hem de George Russell'ın yarış dışı kalmasıyla haziran 2021'den bu yana ilk kez bir yarışta puan alamadı.

W15'in yetersiz performansı, teknik direktör Allison'ın kış boyunca Mercedes'in 2024 aracıyla "oldukça iddialı bir program" oluşturduktan sonra hem Pilotlar hem de Takımlar Dünya Şampiyonalarını kazanmayı "hedeflediğini" iddia etmesinin ardından geldi.

Sezona tutarsız bir başlangıç yaptıktan sonra takımın 2017 şasisini "diva" olarak adlandıran Wolff, samimi bir itirafta bulunarak W15'i Mercedes'in F1'in 2022 kural değişikliklerinden bu yana ürettiği "kötülerin en iyisi" olarak tanımladı.

W15'teki eksikliklerinin önceki araçlarla benzer olduğunu açıkladı.

Fox Sports Avustralya'ya konuşan Wolff, "İki yıldan beri biraz aynı."

"Bence bu kötülerin en iyisi, yani üzerinde çalışmak için daha iyi bir platform. Ancak yine de bir sürücünün 200 mil hızla viraja girerken kendini iyi hissedeceği bir araç değil."

"İki yıl önce artık pek de yeni olmayan yeni düzenlemeler getirdik ve hâlâ zorlanıyoruz."

"Üst üste sekiz kez kazandık ama buna güvenemezsiniz."

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Çok daha zor yıllar geçirdik ve Red Bull zirvede yer alıyor ve ardından Ferrari, McLaren ve belki de bizden oluşan bir grup var." dedi.

2014'te F1'in V6 hibrid döneminin başlangıcından itibaren üst üste sekiz şampiyonluk elde ederek rekor kıran Wolff, Mercedes'in kapsamlı araç konsepti değişikliklerine rağmen mevcut kurallar altında eski ihtişamını yeniden yakalayamaması karşısında şaşkına döndü.

Takımın yeniden öne çıkmasının biraz zaman alacağını kabul etti.

Wolff, "Bence 2022'nin başında yolumuzu kaybettik. Çünkü tüm araçlarımız ve sistemlerimiz bize her yıl Şampiyona kazanan araçlar verdi ve ardından yeni düzenlemeler büyük ölçüde yer etkisi etrafında şekillendi."

"Verilerde ve rüzgar tünelinde umut vaat eden bir araçla ortaya çıktık ama bunu gerçekleştiremedik."

"O zamandan beri her şeyi değiştirdik, yerleşim planından süspansiyona, sürücü pozisyonundan vites kutusuna kadar, ancak görünen o ki özdeki temel sorunları çözemedik."

"Olaya çok uzun vadeli bir perspektiften bakıyorum."

"Ortak hissedar olarak takımın bir parçasıyım ve 10 ya da 20 yıl sonra geriye dönüp baktığımda 'Kazandığımız çok daha fazla Şampiyona oldu' demek istiyorum."

"Ancak tek bir haftada neleri başarabileceğiniz konusunda gerçekçi olmanız gerekiyor ve şu anda olmak istediğimiz yerde değiliz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Sadece derinlere inmeli, başımızı eğmeli ve çalışmaya devam etmeli, performansımızı arttırmalı ve sonunda daha rekabetçi olmalıyız. Ancak bunun yarın gerçekleşeceği şüpheli." dedi.

Wolff'un yorumları, Sky F1 yardımcı yorumcusu Martin Brundle'ın W15'i 2024 gridinin tamamında sürmesi en zor araç olarak tanımlamasının ardından geldi ve takım patronunun sabrının tükenmek üzere olduğunu öne sürdü.

Avustralya GP'sinin ardından Sky Sports'taki köşesindeBrundle, "Cuma günü pistteyken Mercedes'i belki de sürmesi en zor araç olduğunu gördüm."

"1. ve 2. virajları oluşturan yüksek hızlı şikan boyunca araç her yerdeydi."

"Üst üste üçüncü sezonda da, bu zemin etkili otomobiller çağının en iyi noktasını yakalayamadılar ve bundan sonra da performansın öngörülemezliğini kontrol altına alamıyorlar."

"Takım patronu Toto Wolff'un hikayeyi devam ettirmek ve bir sonraki yarışa ya da sezona yeniden odaklanmak için her zaman zarif sözleri ve ifadeleri vardır, ancak ilerleme eksikliğini görmek onun için çok yıpratıcı olmalı." dedi.