Wolff: "2022'de hiçbir takımı yabana atamayız"

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2021 sezon finalinde yaşananlar artık giderek arka planda kalmaya başladı ve artık gözler 2022 yılına çevriliyor.

Yeni sezonla birlikte 18 inç jantlara geçiş yapılacak ve aynı zamanda araçların aerodinamisi de tamamen değişecek.

Yeni araç aerodinamisinin, daha az kirli hava üretmesi ve arkadan gelen sürücünün de, sorunsuz şekilde öndeki sürücüyü takip edebilmesi umuluyor.

Bu, sürücülerin birbirleriyle daha yakın mücadeleler vermesini sağlayacak. Ayrıca kurallardaki kısıtlamalar, standart parçaların çoğalması ve bütçe sınırı, griddeki takımların birbirlerine yaklaşmasını sağlayabilir.

Tüm bunlar, 2022 ve sonrası için umut verici şeyler.

Mercedes patronu Toto Wolff da 2022'de tüm takımların iyi performans gösterebileceğini düşünüyor.

Motorsport-Total'e konuşan Wolff, "Bence gelecek yıl herkes birbirine yaklaşacak çünkü hepimiz aynı bütçe sınırı altında çalışıyor olacağız."

"Geçmişte yaptıkları yatırımlardan ötürü daha büyük takımlar yine belli bir noktaya kadar avantajlı olacak fakat yeni aracı geliştirmeye odaklanan tek bir takımı dahi yabana atmayacağım."

"Artık Formula 1'de yeni bir dönem başlıyor ve bu, heyecan verici." dedi.

Ayrıca Wolff galibiyet için çekişen daha fazla takım bekliyor.

"Heyecan verici yarışlar ve kazanabilecek seviyede olan daha fazla takım olacak. Umarım araçlar da heyecan verici olurlar."

"Yeni sezon ve karşı karşıya olduğumuz şeylere karşı pozitif olmalıyız."

Autosport 2022 F1 mock up, wide view Fotoğraf: Matt Fiveash