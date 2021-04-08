Wolff: "2022 için 2021'i feda edemeyiz"

Formula 1 bu yıl 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırına sahip ve gelecek yıl oldukça büyük bir kural değişikliği olacak.

Haliyle takımlar, bu yıla mümkün olduğunca az kaynak ayırıp, tamamen 2022'ye odaklanmak istiyorlar. Bunu yapmak Haas gibi geride olan takımlar için nispeten daha basit. Fakat önde şampiyonluk veya orta grubun liderliği için çekişen takımlar, mecburen araçlarını geliştirmek zorundalar.

Red Bull'un sezona çok iyi başlaması, Mercedes'i daha fazla güncelleme yapmaya itmiş durumda ve Toto Wolff, mevcut durum göz önüne alındığında 2021'den vazgeçemeyeceklerini söyledi.

Arka arkaya yedi şampiyonluk kazanan Mercedes'in başında yer alan Wolff, "En uygun çözümü bulmak gerçekten çok zor."

"Önümüzdeki sezon daha rekabetçi olma umuduyla bu sezondan vazgeçemezsiniz. Yani bunu yapmak size fayda getirmez."

"Sanırım herkes, 2021'den 2022'ye geçişte, güç üniteleri de dahil olmak üzere araçlarıyla ilgili çalışmalarda bir orta yol bulmaya çalışacak. Durum herkes için çok zor olacak."

"Fakat şu noktada bu yılki araca özellikle odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü şu anda geride kalmış durumdayız."

"Bir yılı kaybetmek istemiyoruz, fakat bunu yaparken gelecek yılı da kaybetmek istemiyoruz. Yeni araç üzerindeki çalışmalar gecikirse sadece bir yıl için değil, uzun bir süre için liderin gerisinde kalabilirsiniz. Yani doğru bir çözüm bulmaya ihtiyaç duyuyoruz." dedi.