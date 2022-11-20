Wolff: "2022 aracını fabrikada sergileyeceğiz ki bundan ders çıkaralım"

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Mercedes, Brezilya'daki dublenin ardından Abu Dhabi'ye aynı başarıyı tekrarlamak amacıyla gitmişti fakat hafta sonu kendileri için epey zor geçti.

Lewis Hamilton yarışta hidrolik sorunuyla yarış dışı kalırken, George Russell lastik sorunlarıyla dördüncü sırada finiş gördü.

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Mercedes'in patronu Toto Wolff, 2022 yılının kendileri için bir tür "güçlenme yılı" olduğunu söylüyor.

Wolff, "Bizim için iyi bir gün değil. Yeterince iyi bir performans gösteremedik. Bu gece yapabileceğimiz tüm hataları yaptık: tempomuz yoktu, bir sürücümüz yolda kaldı ve diğerinin lastikleri bitti... En hızlı üçüncü araca sahiptik. Tüm bunlar bu sezonki zorlukların iyi bir özetiydi."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"İlk birkaç turda lastikleri paramparça ettik çünkü çok zorladık. Araç başlangıçta güçlü görünüyordu ama sonra sağ ön lastik tükendi ve belki de bunu tahmin etmeliydik."

"Abu Dhabi'nin bizim için zor bir yer olacağını biliyorduk, dolayısıyla en azından tahminimiz doğru çıktı ama ne yazık ki kaçınabileceğimiz hatalar yaptık."

"Bu bizim için bir tür güçlenme yılıydı ve bu aracı, bir sezonun ne kadar zor olabileceğini hatırlatmak amacıyla fabrikada sergileyeceğiz."

"İyi anlardan ziyade kötü anılarımız vardı. Fakat iyi olanlar muhteşemdi. Mesela bir hafta önceki Brezilya gibi yarışlar, bize ne kadar iyi olabileceğimizi hatırlattı."

"Artık gelecek yıla odaklanıyoruz ve 2023 sezonunda mücadeleye dönebilmek için çok çalışıyoruz!" dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images