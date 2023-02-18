Wolff: "2022 aracını lobiye koyacağız"

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Mercedes, 2022 sezonu boyunca yaşadıkları dalgalanma sorunuyla rakiplerinden geri kaldı ve şampiyonluk mücadelesinde yer alamayarak Takımlar Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell, sezon boyunca zıplama sebebiyle sık sık sırt ve baş ağrılarından şikayet ettiler. Takımın tek galibiyeti, Russell'ın Sao Paulo GP'de elde ettiği birincilik oldu.

Takım patronu Wolff, geçen yılki başarısızlıklarından çok şey öğrendiklerini dile getirdi: "Kesinlikle, kendim hakkında çok şey öğrendim."

"Ekip olarak da birbirimizle nasıl etkileşim kurduğumuza dair çok şey öğrendik çünkü daha önce de söylediğim gibi kendinizi bu duruma hazırlıyorsunuz."

"Ancak geçen yıl çok zorlandık çünkü bir ya da iki ya da üç yarış değil, sezonun büyük bir bölümünde beklediğimiz performansı gösteremedik. İyi bir yarış geçirdikten sonra bir sonrakinin daha da kötü olması ve kendi beklentilerinizi yönetmenin zor olması gibi inişli çıkışlı duygular yaşadık."

"Dolayısıyla evet, kişisel olarak daha iyi olduğumu düşünüyorum, bir yönetici olarak ve ayrıca takım olarak birbirimiz hakkında çok şey öğrendik."

Wolff, geçen seneki başarısızlıklarından öğrendiklerinin bu sezon aracını geliştirmelerinde yardımcı olduğunu da dile getirdi.

Wolff, "Geçen yıl zor bir ders aldık."

Toto Wolff, Mercedes F1 Team Team Principal and CEO Fotoğraf: Mercedes AMG

"İkinci test için bir yükseltme paketi getireceğimizi biliyorduk, bu bir buçuk saniye değerindeydi. Ve bir bakıma ilk teste bakıp, bunun pek de önemli olmadığını çünkü aracın bu olmayacağını düşünüyorsunuz."

"Sonra onu piste çıkardık ve beklediğimiz gibi hiç performans göstermiyordu."

"Bu yıl tam tersini yaptık. Ve gördüğünüz şey büyük ölçüde yarışacağımız ve aynı zamanda test edeceğimiz araç. Çünkü saf aero performansına 0.2 saniye katkı sağlayabilecek bazı parçaları arka planda tutmak yerine, platformu ve aracın nasıl davrandığını anlamak temelde önemlidir." dedi.

Mercedes takım patronu, bu sezon 'rehavete kapılmamak' için sezon boyunca zorluk yaşadıkları W13 aracını lobide tutacaklarını söyledi.

Wolff, "Evet, lobide olacak. Bize rehavete kapılmamamız gerektiğini hatırlatmak için onu lobiye koymak istiyorum çünkü o benim için cesaretin bir sembolü."

"Geçen yıl radikal bir tasarım yönü benimsedik. Cesaret ettik ve başarısız olduk. Bu da benim için ekibin zihniyetini, başarı ve başarısızlıkla aynı anda nasıl başa çıkılacağını gösteriyor."

"Hiçbir şekilde muhafazakâr olmamızı istemem ve hesaplanmış risk almamızı ve cesur olmamızı isterim." dedi.