Wolff: "2021'deki art arda 3 yarış dönemleri, çalışanlara zarar verir"

Art arda 3 yarış, ilk defa 2018'de kullanılmıştı ancak o dönemde takımlar tarafından çalışanlara çok büyük yük bindirdiği için büyük eleştirilere neden olmuştu.

2019'da art arda 3 yarışlık periyotlar olmadı ancak 2020'de COVID-19 sonrası yeniden düzenlenen takvimde dört defa art arda 3 yarışlık periyot yer aldı.

F1 takımları 2020'de yarış yapılabilmesi için bunu kabullendiler ancak gelecekte bunu istemediklerini ifade ettiler.

Temmuz ayında McLaren takım patronu Andreas Seidl, 3 yarışlık periyotların yeni standart olamayacağını söylemişti.

Buna rağmen geçtiğimiz günlerde açıklanan 23 yarışlık 2020 F1 takviminde iki defa 3 yarışlık periyot bulunuyor. Böylece 7 haftada 6 yarış gerçekleştirilecek.

Avrupa'daki art arda gerçekleştirilecek Spa, Zandvoort ve Monza yarışlarını, lojistik açıdan daha zorlayıcı Sochi, Singapur ve Suzuka takip edecek.

Takımlar koronavirüs sonrası finansal açıdan kazanç elde etmek için yoğun takvimi kabul ediyor ancak aynı zamanda bunun olumsuz sonuçları konusunda uyarıyor.

Mercedes'in takım patronu Wolff, "Takımlar gelirleri artacağı için bundan fayda sağlayacaktır. Bu açıdan bu işin büyümesini hepimiz destekliyoruz."

"Diğer taraftan, art arda gerçekleştirilecek 3 yarış periyotları insanlara zarar verecektir. Asya'da 3 yarışlık bir periyot olacak. Bu, evden üç hafta uzak kalacağımız manasına geliyor ve bu, harika bir haber değil." dedi.

Wolff, iş yükünü azaltmak için şimdiden çalışanları dönüşümlü çalıştırma gibi seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Wolff, "Şunu unutmayın, en çok çalışan insanlar garajda yer alan insanlar. Daha özele girmem gerekirse, bir sorun olursa gece de çalışmak zorunda kalan mekanikerler."

"Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu, bu zor görev için ikinci bir ekip görevlendirebilir miyiz bunu sorgulamamız lazım. Şu anda bu tür şeylere bakıyoruz." dedi.

F1'in CEO'su Chase Carey, gelecek senelerde 24 yarış planladıklarını söylemişti. Haas takım patronu Gunther Steiner, Wolff'a katıldı ve F1'in patronlarının çalışanlar için sürdürülebilir bir gelecek planlaması gerektiğini söyledi.

Steiner, "Özellikle ihtiyacımız olan bu zor zamanlarda, bu tür yarışlar çalışanlar üzerinde zarar verici olabilir."

"Ancak FOM buna bakmalı. Gelecekte böyle bir şey yapmak istiyor muyuz, çok fazla yarış sürdürülebilir mi, yarışlara gelen seyircilere olumsuz etkisi olur mu bunu incelemeli."

"İnsanları aşırı çalıştırmadığımız planlar üzerinde çalışmamız gerekir. Onları şu anda bile aşırı çalıştırıyoruz ancak onlardan her zaman bunu talep etmemeliyiz."

"Bu durum bize daha çok gelir sağlayacaksa, o zaman bu sistemi daha sürdürülebilir hale getirmeliyiz."

"Formula 1'in yöneldiği yolun bir parçası bu. Birkaç sene içerisinde daha fazla yarışın doğru yol olup olmadığını göreceğiz. Bunu denemeli ve insanların aşırı yıpranmadığı bir çözüm bulmaya çalışmalıyız." dedi.

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