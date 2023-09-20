Wolff: "2021'de kurallar, bizim dominasyonumuzu bitirmek için değiştirildi"

2021'de Mercedes tartışmalı bir şekilde sekiz yıl sonra ilk kez sürücüler şampiyonluğunu kaybetmişti. Max Verstappen, F1 tarihinin en dramatik sezonlarından birinde Lewis Hamilton ile başa baş mücadele etmiş, son yarışın son anlarında alınan tartışmaları kararların sonucunda şampiyon olmuştu.

Toto Wolff, 2021 Formula 1 kurallarının Mercedes'e zarar vermek için değiştirildiğini ve pilotlar şampiyonasını kaybetmelerinin bir nedeninin de bu olduğunu öne sürdü.

Mercedes 2021'e Lewis Hamilton'ın rekor kırarak elde ettiği yedinci dünya şampiyonluğu ile girdi ancak kısa süre sonra Red Bull ve Max Verstappen ile büyük bir mücadeleye gireceklerini anladı.

2020 yılının ortalarında, 2021 sezonu için taban kurallarındaki değişiklikler açıklandı ve araçları yavaşlatmak ve yere basma kuvvetini azaltmak amacıyla zemine sınırlamalar getirildi.

Bu değişikliklerin en çok Mercedes ve Aston Martin de dahil olmak üzere düşük eğimli araçlara zarar verdiği görüldü. Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda, yarışın sonundaki güvenlik aracının ardından sürücüler şampiyonluğunu tartışmalı bir şekilde Verstappen'e kaptırdı.

Wolff, "2021 sürücüler şampiyonasını birçok nedenden dolayı kaybettik. Bunlardan biri final yarışıydı. Ama aynı zamanda bu düzenlemeler sahip olduğumuz avantajı azaltmak için yürürlüğe kondu, o yüzden kaybettik."

"2020 bizim için süper baskın bir yıl oldu. Bence şimdiye kadarki en iyi arabamızdı. Sonra, sezonun sonuna doğru, zemini keserek kuralları değiştirdiler ve bu bizi durdurmak içindi."

"2021'deki sonuçları gördük, Red Bull kadar rekabetçi değildik ama Silverstone'da aracın daha fazla potansiyelini ortaya çıkardık ve şampiyonaya geri döndük. Bu düzenlemeler, sıralamayı yeniden oluşturmayı hedefliyordu." dedi.

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, lifts the winners trophy Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes, Red Bull'u geçen yılki Sao Paulo Grand Prix'sinde yenen son takımdı ve o zamandan bu yana Milton Keynes merkezli ekip üst üste 15 yarış kazandı -ta ki Ferrari son yarışta galibiyete uzanana kadar.

Mercedes, 2014-2016 ve 2020 yılları arasında kendi liginde açık ara önde olduğu dominant sezonlar geçirmişti.

Wolff, baskın bir takımı yavaşlatmak için kuralların değiştirilmesinden ziyade Mercedes'in arayı kapatması gerektiğini söyledi.

Wolff, "Bir takım patronu olarak, geçmişte başkalarının yaptığı gibi 'düzenlemeleri değiştirmeliyiz çünkü bir takımın hakimiyetiyle devam edemeyiz' diyenlerin kervanına katılmak istemiyorum."

"Eğer bir takım Max'in Red Bull ile yaptığı gibi domine ediyorsa, o zaman bu adil bir aidattır. Bu bir meritokrasidir. Teknik, sportif ve finansal düzenlemelere uyduğunuz sürece, sadece 'aferin' demeniz gerekir. Arayı kapatmak bizim elimizde ve bu uzun zaman alacaksa, o zaman uzun zaman alır."

"Biz olduğumuzda insanların feryat ettiğini hatırlıyorum. Eğlence sporu takip eder, tam tersi değil. Senaryolu içerikle WWE olamayız. Senaryolu içerik olmak istemiyoruz." dedi.