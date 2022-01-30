Wolff, 2021'de Horner ile sözlü tartışmaya girdiği için pişman

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2021 Formula 1 sezonu, pist üstünde olduğu kadar pist dışında da oldukça yoğun geçen bir sezondu ve arka planda Mercedes ve Red Bull pek de dostane açıklamalar yapmadılar.

İki taraf da zaman zaman birbirleri hakkında sert sözler söylediler. Özellikle Red Bull patronu Horner ve Mercedes patronu Wolff arasındaki gerilim epey yüksekti.

Bir noktada Horner, Wolff'a "çenesini kapatması" gerektiğini söylerken, Wolff da Horner'ın çok konuştuğunu ve gösteri yapmaktan hoşlandığını belirtti.

Mercedes takım patronu Wolff, FORMULE 1 Magazine ile yaptığı samimi bir röportajda bu, tartışmadan ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Wolff şöyle diyor: "Gerçekten bu tartışmalardan ötürü oldukça pişmanım. Her zaman profesyonel kalmaya, olaylara profesyonelce yaklaşmaya çalışıyorum. Fakat bir noktada işler ikimiz arasında fazla kişiselleşti."

"Yılın bir noktasında çenemi kapatmam gerektiğini söyledi. Sonrasında ben de kendisine cevap verdim ve onun bir geveze olduğunu, kameralar önünde çok fazla konuştuğunu söyledim."

"Bunu söylememeliydim."

"Çünkü bu, profesyonel bir ilişki ve en kötü düşmanınızın bile en iyi dostunuz olduğunu biliyorsunuz."

"Yani sert bir düelloya girseniz bile o kişiye saygı göstermeniz gerekiyor."

"Eşim Susie bana 'neden bu tür tartışmalara giriyorsunuz? Birisi o yönde gitse bile senin onu takip etmene gerek yok' dedi."

2021 sezonunda takımlar şampiyonluğunu Mercedes, pilotlar şampiyonluğunu ise Max Verstappen kazanmıştı.

Horner, yarıştan sonra Wolff'u görmeye gitmiş ancak kendisini bulamamıştı.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: FIA Pool