Wolff, 2021'de daha fazla "Avrupa yarışı" olmasını bekliyor

Koronavirüs nedeniyle geçen yılki takvimde büyük değişiklikler yapılmış ve yarışların çoğu Avrupa'da gerçekleşmişti. Takvime Imola, Portimao, Nürburgring, İstanbul Park ve Mugello gibi pistler dahil olurken Avrupa dışında çok az yarış yapılmıştı.

Bu yıl ise 23 yarışlık yoğun bir takvim planlanıyor.

Yeni takvim kapsamında, Avustralya GP yıl sonuna ertelenirken, Çin GP süresiz olarak ertelenmiş ve takvimdeki bu boşluğunu Imola'nın doldurmasına karar verilmişti.Nisan'daki ikinci boşluğu da Portimao'nun dolduracağı tahmin ediliyor.

Ancak mevcut COVID-19 durumu bazı yarışların yapılmasını bu yıl da mümkün kılmayabilir. Mercedes Patronu Toto Wolff bu yüzden, Avrupa'daki yarış sayısının artmasını bekliyor.

RTL'ye konuşan Wolff, Nürburgring'de yapılacak olası bir yarış hakkında ,"Nürburgring'le le ilgili iyi anılarım var. Bu yıl yine daha fazla Avrupa yarışına katılacağımızı düşünüyorum." dedi.

Bu yıl özellikle Avrupa dışına seyahat etmek oldukça zor görünüyor. Örneğin, Kanada COVID-19'un mutasyona uğramış halinin yayılmasını önlemek amacıyla yakın zamanda seyahat kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koydu. Bu kapsamda yolcuların ülkeye girişte iki hafta karantinada kalması gerekiyor.

Maalesef Portimao ile ilgili haberler de pek iç açıcı görünmüyor...

Vietnam'dan kalan boş yere Portekiz'in geçmesi bekleniyordu ama bunun mümkün olup olmayacağına dair soru işaretleri oluşmaya başladı çünkü Portekiz'deki vaka sayıları çok ciddi boyutlara ulaştı. Son haftalarda enfekte olan insan sayısı keskin bir şekilde yükselirken bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Worldometers.info'nun yayınladığı verilere göre bu artış geçen yılın Aralık ayında başlamış ve Ocak ayında her gün yaklaşık 10.000 yeni koronavirüs vakasının ortaya çıkmasıyla devam etmişti.

20 Ocak'tan beri her gün 200'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 31 Ocak'ta bu rakam 303 kişiyi buldu.

Bu esnada Monako, Azerbaycan, Singapur ve Kanada GP ile alakalı son dönemde çok sayıda spekülasyon çıkmış, Monako organizatörleri ise yarışın iptal edileceğini kesin bir dille yalanlamıştı.