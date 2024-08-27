Wolff: "2021 Silverstone kazasından sonra aramayarak Verstappen'e karşı hata yaptım"

Hamilton'ın 2025'ten itibaren çok yıllık bir sözleşmeyle Ferrari'ye katılma kararını açıklamasının ardından Verstappen’in adı bu yıl sıkça Mercedes ile anılmıştı.

Wolff, üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen ile sözleşme imzalama arzusunu gizlemedi ve Verstappen'in Mercedes'te olmasını “çok istediğini” itiraf etti.

Mercedes'in Red Bull ile 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Verstappen'in peşine düşmesi en azından öngörülebilir bir gelecek için rafa kaldırılmış gibi görünürken, birçok haber takımın bu hafta sonu İtalya Grand Prix'si öncesinde genç yetenek Andrea Kimi Antonelli'yi Hamilton'ın halefi olarak doğrulayacağını iddia ediyor.

Antonelli, 2025'te F1’e muhtemel girişine yönelik hazırlıklarını hızlandırırken Monza'daki açılış antrenmanında Hamilton'ın aracını kullanacak.

Verstappen’in Mercedes’e olan ilgisi, 2021'de Hamilton ile yaşadığı zorlu şampiyonluk rekabete rağmen devam ediyor. Bu sezonun sonunda, İngiliz pilot rekor kırarak sekizinci Dünya Şampiyonluğunu kazanma şansını Abu Dabi'deki tartışmalı bir kararla kaybetti.

Verstappen ve Hamilton 2021'de Silverstone'daki Britanya Grand Prix'si de dahil olmak üzere birçok kez karşı karşıya geldi ve Red Bull pilotu açılış turundaki çarpışmanın ardından Copse'da ağır bir kaza geçirdi.

Verstappen tedbir amaçlı kontroller için hastaneye kaldırılırken, Hamilton çarpışmaya neden olduğu için aldığı 10 saniyelik cezanın üstesinden gelerek kendi evindeki yarışı kazandı.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates after the race with a Union flag Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aralarında takım müdürü Christian Horner'ın da bulunduğu Red Bull'un önde gelen isimleri çarpışmanın ardından Hamilton'ın yarıştan men edilmesi çağrısında bulunurken, Verstappen de hastaneden izlediği Mercedes pilotunun yarış sonrası kutlamalarını “saygısızlık” olarak nitelendirdi.

Wolff, o günkü duygusal anların yargısını bulanıklaştırdığını ve Verstappen’in durumu hakkında babası Jos'u arayıp kontrol etmediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Wolff, RN365’e yaptığı açıklamada, “Sanırım Silverstone'dan sonra bir an yaşadık.”

"O sezon hepimizi çok yıprattı. Çok yoğundu ve hepimiz bir şeylerin doğru gitmediğini hissettik”

“Gerçekten yanlış giden yer Silverstone'dan sonra yaptığım bir hataydı."

“Jos'u aynı gün aramadım, ki aramalıydım, ama onu aramadım çünkü tüm durum hakkında çok öfkeliydik ve Paul Monaghan [Red Bull mühendisi] bana pit şeridinde Max'in iyi olduğunu ve bir sorunun olmadığını söyledi.”

“Ve bir bakıma, daha önceki yıllarda yaptığım gibi telefonu kaldırıp Jos'u aramak ve 'Max iyi mi?' demek yerine bu bilgiye güvendim.”

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, celebrate Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Benim de go-kart yapan bir çocuğum var. Bir baba olarak nasıl hissettiğinizi biliyorum ve bu aklımda olan bir şey değildi.” dedi.

Verstappen bu yılın başlarında Silverstone'da geçirdiği kazanın doğrudan bir sonucu olarak 2021'deki bazı yarışlarda bulanık görme sorunu yaşadığını açıklamış ve Austin'deki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sindeki kritik zaferini “300 km/s hızla sürat teknesi sürmeye” benzetmişti.

Wolff, 2021 sezonu Suudi Arabistan ve Abu Dabi'de zirveye ulaştığında Verstappenlerle ilişkisinin “iyi bir yerde” olmadığını, ancak o zamandan bu yana geçen yıllarda sağlıklı bir duruma döndüğünü itiraf etti.

“Abu Dabi'deki felaket ve Suudi Arabistan'dan önceki yarışlarda yaşadıklarımızdan sonra iyi bir durumda değildik.”

“Sonraki yıl aynı frekanstaydık, iyi bir konuma geri döndük.”

“Ve bugün, ya da son birkaç yıldır, ilişkimiz başlangıcında olduğu kadar iyi.”

Verstappen, Red Bull'un sürücü akademisine katılmadan önce kısa bir süreliğine Mercedes ile ilişkilendirilmiş, Red Bull’un 2015'te genç takım Toro Rosso ile F1'e terfi sözü vermesi genç Verstappen'in imzasını güvence altına almıştı.

Wolff, sürücünün “ilk büyük Formula 1 toplantısı” için evine davet edildiğinden bu yana Verstappen ile aralarında karşılıklı bir saygı olduğunu iddia etti.

Wolff şöyle açıkladı: “Max tek koltuklu araçlarla yarışırken radarımıza girdiğinden beri çok iyi bir ilişkimiz var.”

“Viyana'daki oturma odamda yaptığımız toplantı, onların yaptığı ilk büyük Formula 1 toplantısıydı ve hem onlar hem de bizim için işlerin nasıl yürümesi gerektiği konusunda her zaman bir fikir birliğine sahiptik.”

“Birbirimize duyduğumuz bu saygı her zaman devam etti.”