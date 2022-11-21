Wolff: "2021 şampiyonluğunu kaybetmek bu seneye göre daha acı vericiydi"

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2010'ların ikinci yarısından bu yana hegemon güç olarak öne çıkan Mercedes, yer etkisi konseptine geçiş yapılan 2022 sezonunda yeni kurallara yeterince iyi uyum sağlayamadı ve şampiyonluk savaşına giremediği gibi birkaç yarış hariç zafer mücadelesi de veremedi.

Takımlar şampiyonasını üçüncü sırada tamamlayan Mercedes, sezonu sadece bir pole pozisyonu ve bir zafer ile kapatarak 2012'den bu yana en başarısız sezonunu geride bıraktı. Takımın şimdiki hedefi gelecek seon ön gruba tam anlamıyla dönebilmek.

Motorsport.com'a sezonu değerlendiren Toto Wolff, geçen sene pilotlar şampiyonluğunu son yarışta kaybettiklerini hatırlatarak 2022 sezonunun daha acısız geçtiğini söyledi.

Wolff, "Geçen yıl hiç şüphesiz ki daha acı vericiydi, nitekim güçlüydük ve şampiyonluğu sadece birkaç saniyeyle kaybettik."

"Şampiyonluğu kaybetmemize sebep olan olaylar kontrolümüzün dışındaydı. Gençliğimden bu yana ilk kez kontrolümün dışında bir durumla karşılaşıyordum."

"Duygu yoğunluğunun yüksek olmadığı bir sezondu, nitekim ilk yarıştan beri aracın yeterince iyi olmadığını biliyorduk. Sezon ilerledikçe yavaş ama kendimizden emin adımlarla sorunları anlamaya başladık."

"Soğanın bir katmanını soyduğumuzda sorunu çözdüğümüzü sanıyorduk ama sürekli yeni katmanlarla karşılaşıyorduk."

"Bir noktadan sonra aracın hangi pistlerde iyi performans gösterebileceğini fark ettik, dolayısıyla bu pistlere odaklandık ve Abu Dhabi gibi daha zor pistlerde hasarı azaltmak için yarışacağımız gerçeğini kabullendik."

"Geçen yıl Abu Dhabi'de yaşananlar bizim suçumuz değildi, ancak bu yıl yanlış yaptığımızı biliyorduk. Başkalarının daha iyi bir iş çıkardığının bilincindeyiz. Sezon meritokratik bir biçimde sonuçlandı. Bu yüzden sorun yok." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes'in bu sezon elde ettiği tek pole pozisyonu ve tek zafer de George Russell'a ait; bu da Lewis Hamilton'ın F1'e giriş yaptığı 2007 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu zafer veya pole pozisyonu alamadan tamamlaması anlamına geliyor!

Yine de Hamilton'ın performansından memnun olduğunu söyleyen Wolff, pilotunun bu sezon pist dışında büyük bir karakter ortaya koyduğunu söylüyor.

Wolff, "Hamilton bu yıl gerçekten çok iyiydi. Şampiyonluğu elinden alınmış bir pilotun geri dönüp herkesi ezmesini beklemek normal, ancak biz ona bunu yapabileceği kadar iyi bir araç vermedik."

"Zaman zaman enerji seviyemiz düştü, Lewis onun için zor olan günlerde dahi bizi ayakta tuttu."

"Galibiyet rekorunu kaybetmesinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Asıl önemli olan gelecek sezon yelkenleri yeniden açabilmemiz için bizlere yardımcı olması."

"George ile de iyi bir ortaklık kurmayı başardığını söyleyebiliriz, aracı birlikte geliştirdiler."

"Benim için kendisini 10 yıldır kişisel ve insani yönden tanımak olağanüstü bir şey. Kişisel olarak pistte sergilediği tüm performanslardan daha iyi. Benim için bu yılki tutumu ve zihniyeti olağanüstüydü." dedi.