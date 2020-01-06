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Formula 1 / Son dakika

Wolff, 2020'nin Mercedes için daha zor geçmesini bekliyor

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Wolff, 2020'nin Mercedes için daha zor geçmesini bekliyor
Ekleyen:
, Editör
6 Oca 2020 06:05

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari ve Red Bull'un artan performansıyla, 2020 sezonunun daha da zor geçeceğini söyledi.

Mercedes geçen yıl şampiyonluğa ulaşmasına rağmen sezonun ikinci yarısında hem Ferrari hem de Red Bull güçlü bir performans sergilemişti.

Hem Ferrari hem de Red Bull, bu performansı gelecek yıla da taşımak ve şampiyonluk savaşına ciddi anlamda ortak olmak istiyor.

Bu üç takımın arkasındaki McLaren da iyi bir gelişim kaydetmeyi başardı ve bazı yarışlarda öndekilere yakın olabilir.

Mercedes patronu Toto Wolff, tüm bunları göz önüne bulundurarak gelecek yılın zor geçeceğini söyledi.

"Her zaman kuralların aynı şekilde kalması halinde performansların birbirlerine yaklaşacağını savunduk. En azından zar atmak ve yeni bir şey tanıtmak yerine, bunu tercih etmek daha mantıklı çünkü aradaki farkların kapanma olasılığı daha yüksek. Gördüğümüz şey de tam olarak bu oldu."

"Bugün yarışlar kazanabilecek üç takım var ve muhtemelen her şeyi bir araya getirebilirlerse şampiyonluğu kazanabileceklerini söylemek adil olabilir."

"Ayrıca McLaren da var. Muhtemelen tüm takımlar arasında en büyük performans artışını yakaladılar. Bence mücadelede olacaklar."

"Tüm bunları göz önünde bulundurursak, çok daha zor bir sezon olacağını düşünüyorum."

"Gelecek yıl takım başına 10 veya 12 yarış galibiyet göreceğimizi düşünmüyorum. Ama zayıflıklarımızın üstesinden gelmek ve iyi performans sergilemek için her şeyi deneyeceğiz."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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