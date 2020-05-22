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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Kendimizi asla favori görmedik"

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Wolff: "Kendimizi asla favori görmedik"
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 May 2020 08:25

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu söyledi ve bunun hakkında açıklamalarda bulundu.

Mercedes, son yıllarda sezon öncesi testlerinde yavaş kalmasına rağmen sezona harika başlangıçlar yaptı ve sonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

Toto Wolff, 2019'da Mercedes'in Ferrari'nin 0.5 saniye gerisinde kaldığını söylemişti. Ancak Melbourne'e gidildiğinde Mercedes 0.7 saniye farkla pole pozisyonunu aldı.

Bundan ötürü taraftarlar Mercedes'in tutumundan hoşlanmıyor ve artık sezon başında söylediği sözlere pek de inanmıyor.

Toto Wolff, bu konudaki durumun farkında olduğunu söylüyor ancak kendilerini asla favori olarak görmedikleri için böyle bir yol izlediklerini söylüyor.

Wolff,  "Bunca yıldır kendimizi hiçbir zaman favori olarak görmedik."

"Artık pek çok insanın bize dönüp 'Bak işte  yine aynısını yapıyorlar, kendilerini tekrar yavaş göstermeye çalışıyorlar' diyeceğini biliyorum. Ama gerçekten bizim zihniyetimiz bu. Kendimizi asla favori olarak görmeyiz."

"Bu baskıyla ilgili değil, herkesin odaklı kalmasıyla ilgili. Asla yaptığımız şeyin yeterince iyi olmadığına yönelik bir tutumumuz var. Bu, araca güncellemeler getirmemize ve performansı hızlı bir şekilde arttırmamıza yardımcı oluyor." dedi.

Wolff'a bu açıklamalardan sonra, 2020'nin favorisinin kim olduğu soruldu ve Wolff, "Tabii ki son birkaç yıla bakarsak favorilerin grubunda yer aldığımız açık. Ama aynı şey Ferrari ve Red Bull için de geçerli." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Toto Wolff
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Ronald Vording

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