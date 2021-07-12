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Formula 1 Haberler

Wolff, 2020'de yaşadığı mental sorunlar hakkında konuştu

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Mercedes patronu Toto Wolff, akıl sağlığı sorunlarıyla geçen 2020 sezonunda takımından aldığı destek hakkında konuştu.

Wolff, 2020'de yaşadığı mental sorunlar hakkında konuştu

Wolff, geçtiğimiz sene neredeyse hayatı durduran ve yoğun şekilde yaşanan küresel pandemi döneminde, kendi yeteneklerini ve Mercedes Formula 1 takımını yönetmeye devam etmeyi sorguladığını açıkladı.

Said Business School'un LinkedIn'le düzenlediği bir etkinlikte konuşan Wolff ve GPFans tarafından alıntılanan Wolff, ''Birçok kişi gibi, ben de mental sorunlarla baş ettim ve harika bir takımım var.''

''Bu, 'ben patolojik olarak hastayım' demek değil.''

''Bu daha çok, birlikte çalıştığım tüm insanların düşük hissettiği zamanlar olabileceğini anlamakla ilgili ve eğer çevrenizde harika bir grup varsa, bu grup size yardımcı olacaktır.''

''Benim için bu geçen yıl yaşandı. COVID'in geldi ve spora devam edip etmemek konusunda şüphelerim vardı. Tek marifetimin bu olup olmadığını ya da geri dönmek istediğim yerin finans olup olmadığını gerçekten bilmiyordum.''

''Aylarca bu sorularıma cevap bulamadım, sonrasında da kendimin en iyi versiyonu olamadım.''

''Şirketi koruyabilmek ve en iyi çalışma ortamını yaratabilmek için, kendinize bakmalısınız.'' dedi.

Wolff, yönettiği Mercedes takımından, özellikle de teknik direktör James Allison'dan çok destek aldığını da ekledi.

''Bu, teknik direktörümüzün söylediği bir şeydi ve ben ona 'En iyi halimde değilim, birkaç gün sonra geri döneceğim' dedim. O ise bana, 'İhtiyacın olduğu kadar ara ver çünkü geri döndüğünde, sihrini etrafa saçman gerek. Bunu şu an yapabilecek gibi hissetmiyorsan, bu da normal, sorumluluğu üstleneceğiz' dedi.''

''Bunu rahatlarıcı buldum ve bu, bir parçası olduğumuz şirketimizin gerçekten güçlü olduğunu gösterdi. Eğer bir süre ara vermek isterseniz, başkası sorumluluğu üstlenecek.''

Wolff en sonunda Mercedes'teki görevine devam etme kararı aldı ve Daimler ile Ineos'un yanında üçüncü ana ortak haline geldi.

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