Wolff, 2020'de takımdan ayrılmak üzerine bir "iç çatışma" yaşamış

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Wolff, 2013 yılında Williams'tan Mercedes'e geçtiğinden beri takım patronu olarak görevini sürdürüyor.

Avusturyalı, takımın art arda sekiz takımlar şampiyonluğu kazanmasına ve Formula 1'in 2014'ten 2021'e kadarki hibrit dönemini domine etmesine liderlik etti. Wolff, bu sürecin büyük bir kısmında 2019'da vefat eden üç kez dünya şampiyonu Niki Lauda ile çalıştı.

Wolff, Lauda'nın ölümünün ardından, onunla takım içinde olup bitenler hakkında konuşamamanın zor olduğunu söyledi.

2020'de yaşadığı mental sıkıntılar hakkında konuşan takım patronu, "10 ay benim için çok zor geçti. Ayrıca sekiz yıl boyunca her şeyimi verdim ve bir noktada tükenmiş hissettim."

"Ayrıca kontratım bitmek üzereydi ve hisselerimi satabilirdim. Bütün bunlar bende bir iç çatışmaya yol açtı. Formula 1'de kalmak istiyor muyum? Hâlâ burada bir katkım olacak mı? Yoksa başka biri bu işi daha iyi yapabilir mi?"

"Bunun üzerine düşünerek yaklaşık bir yıl geçirdim. Ancak, 'üzerinde düşünmek' biraz pozitif bir ifade. Üzerimdeki baskı nedeniyle de kendimi sorguladım."

"Sonunda Mercedes ve Formula 1'i seçtim. Kendime burada bir yer buldum." dedi