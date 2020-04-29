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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "2020'de her yarışa katılmayacağım"

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Wolff: "2020'de her yarışa katılmayacağım"
Ekleyen:
, Editör
29 Nis 2020 08:40

Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, 2020 sezonunda her yarışa katılmayacağını belirtti.

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, Mercedes'in üst üste altıncı pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından, yeni kurallar ve takımın 2021 ile sonrasında geleceği gibi diğer önemli konulara odaklanmak için Interlagos yarışına katılmamayı tercih etmişti.

Wolff böylelikle 2013'ten sonra ilk kez bir Formula 1 yarışını kaçırmıştı.

Mercedes'ten ayrılacağı konuşulan Wolff, geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'den hisse satın aldı ve İngiliz marka 2021'de Racing Point'le spora girecek.

Wolff her ne kadar Mercedes'te kalacağını söylese de, bu yıl daha çok yarışa katılmayacağını belirtti.

Osterreich gazetesine verdiği demeçte, “2020'de, zamanımı farklı şekilde böleceğim ve her yarışta olmayacağım. Ama Mercedes'in takım patronu olmaya devam ediyorum."

“Lewis Hamilton'ın yedinci şampiyonluğu kazanmasını sağlamak için üzerime düşeni yapmak istiyorum.” dedi.

Wolff, Hamilton'ın koronavirüs arasını nasıl değerlendirdiğine de değindi.

Wolff, “Çok fazla seyahat etmeye alışkındı ama şimdi onun için de bir duraklama oldu. Yine durumun nasıl olumlu kullanılacağını gayet iyi biliyor.

“Eskisinden daha da büyük bir motivasyonla geri dönecek. Bu konuda her telefon görüşmesinde bana güvence veriyor." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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