Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
169 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Wolff, 2020 takviminde en az 12 yarış olmasını umuyor

paylaşım
yorumlar
Wolff, 2020 takviminde en az 12 yarış olmasını umuyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Haz 2020 16:33

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, bu yıl en az 12 yarış gerçekleştirilmesini umut ediyor.

Geçen hafta Temmuz ayında başlayan ve Eylül ayına kadar devam eden sekiz yarışlık bir Avrupa takvimi açıklandı. Ayrıca takımlara Bahreyn ve Abu Dhabi yarışlarının Kasım sonu ile Aralık başı için hazırlandığı da söylendi.

Ancak F1, Avrupa dışında bir program hazırlamak için mücadele ediyor ve 6 Eylül'de Monza'dan sonra henüz doldurulmamış bir boşluk var.

Seyahat ve sağlık kaygılarının yanı sıra kilit konulardan bir tanesi de Formula 1'in Avrupa dışındaki etkinliklerden ev sahipliği yapma ücreti istiyor olması.

Azerbaycan, Singapur, Kanada ve Japonya'nın içinde bulunduğu yarışların resmi olarak iptal edilmesi beklenirken, diğerleri de şüphe altındı.

Vietnam şu anda sıkı karantina kısıtlamalarına tabi ve organizatörler tıpkı Zandvoort gibi ilk yarışı kapalı kapılar ardında gerçekleştirmek istemiyorlar. Ayrıca potansiyel olarak altı ay sonra ikinci bir yarış daha yapılacak olması işleri zorlaştırıyor.

Bununla birlikte Hockenheim, Imola ve Mugello gibi pistler, Formula 1'in Eylül/Ekim aylarındaki boşluğu kapatmalarına yardımcı olabilir.

Sky F1'e konuşan Wolff, "Avrupa takviminin oldukça sağlam göründüğünü biliyoruz. Ayrıca Ortadoğu yarışlarının iyi gözüktüğünü düşünüyorum. Sonrasında sonbaharda büyük bir boşluk var. En az 12 ya da daha fazla yarışa sahip olmamızı umuyorum."

"Bu bir mücadele. Hepimiz bunun neden olduğunun farkındayız. Taraftarlarımıza yarış ve iyi bir şov sunma borcumuz var." dedi.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul de Avrupa dışındaki yarışların daha az güvenli olduğunu kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Sanırım denizaşırı yarışlarında durum daha kötü. Çünkü uzun mesafeli uçuşlarla ilgili belirsizlik var. Zor olan şey, ekonomik risk alarak 'Yarışı lojistik giderlerini karşılamaya yetecek kadar seyirci önünde düzenleyeceğim' diyen bir organizatör bulmak."

"Sanırım asıl zorluk bu. Avrupa'da var olan sağlık ve güvenlik riskinden daha çok ekonomik risklerle ilgili." dedi.

Abiteboul, F1'in işe yarışma vaktinin geldiğini de düşünüyor.

“Dünyanın yarışın mümkün olduğu ve kabul edilebilir bir konuma gelmeye başladığını görülüyor. Bence dünya Temmuz ayında buna hazır olacak, bu harika bir haber. Dünya Sağlık Örgütü'nün kurallarını yarış ortamına nasıl dönüştürebileceğimizi görmemiz gerek, ki bu biraz zor bir iş."

Sonraki haber
Schumacher yeni bir operasyon daha geçirebilir

Önceki haber

Schumacher yeni bir operasyon daha geçirebilir

Sonraki haber

Racing Point, 2020 aracını Silverstone'da test edecek

Racing Point, 2020 aracını Silverstone'da test edecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Hiç paslanmış gibi hissetmedim"

47dk
2
Formula 1

Schumacher yeni bir operasyon daha geçirebilir

2s
3
Formula 1

Azerbaycan GP'nin iptalinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor

4
Formula 1

Raikkonen: "Yarışmaktan keyif alıyorsam F1'de devam edeceğim"

5
Formula 1

Wolff, 2020 takviminde en az 12 yarış olmasını umuyor

1s

Son Videolar

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1
50dk

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Son Haberler

Hamilton: "Hiç paslanmış gibi hissetmedim"
F1

Hamilton: "Hiç paslanmış gibi hissetmedim"

Racing Point, 2020 aracını Silverstone'da test edecek
F1

Racing Point, 2020 aracını Silverstone'da test edecek

Wolff, 2020 takviminde en az 12 yarış olmasını umuyor
F1

Wolff, 2020 takviminde en az 12 yarış olmasını umuyor

Schumacher yeni bir operasyon daha geçirebilir
F1

Schumacher yeni bir operasyon daha geçirebilir

Azerbaycan GP'nin iptalinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor
F1

Azerbaycan GP'nin iptalinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.