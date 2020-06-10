Wolff, 2020 takviminde en az 12 yarış olmasını umuyor

Sky F1'e konuşan Wolff, "Avrupa takviminin oldukça sağlam göründüğünü biliyoruz. Ayrıca Ortadoğu yarışlarının iyi gözüktüğünü düşünüyorum. Sonrasında sonbaharda büyük bir boşluk var. En az 12 ya da daha fazla yarışa sahip olmamızı umuyorum."

"Bu bir mücadele. Hepimiz bunun neden olduğunun farkındayız. Taraftarlarımıza yarış ve iyi bir şov sunma borcumuz var." dedi.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul de Avrupa dışındaki yarışların daha az güvenli olduğunu kabul etti.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Sanırım denizaşırı yarışlarında durum daha kötü. Çünkü uzun mesafeli uçuşlarla ilgili belirsizlik var. Zor olan şey, ekonomik risk alarak 'Yarışı lojistik giderlerini karşılamaya yetecek kadar seyirci önünde düzenleyeceğim' diyen bir organizatör bulmak."

"Sanırım asıl zorluk bu. Avrupa'da var olan sağlık ve güvenlik riskinden daha çok ekonomik risklerle ilgili." dedi.

Abiteboul, F1'in işe yarışma vaktinin geldiğini de düşünüyor.

“Dünyanın yarışın mümkün olduğu ve kabul edilebilir bir konuma gelmeye başladığını görülüyor. Bence dünya Temmuz ayında buna hazır olacak, bu harika bir haber. Dünya Sağlık Örgütü'nün kurallarını yarış ortamına nasıl dönüştürebileceğimizi görmemiz gerek, ki bu biraz zor bir iş."