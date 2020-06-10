Wolff, 2020 takviminde en az 12 yarış olmasını umuyor
Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, bu yıl en az 12 yarış gerçekleştirilmesini umut ediyor.
Geçen hafta Temmuz ayında başlayan ve Eylül ayına kadar devam eden sekiz yarışlık bir Avrupa takvimi açıklandı. Ayrıca takımlara Bahreyn ve Abu Dhabi yarışlarının Kasım sonu ile Aralık başı için hazırlandığı da söylendi.
Ancak F1, Avrupa dışında bir program hazırlamak için mücadele ediyor ve 6 Eylül'de Monza'dan sonra henüz doldurulmamış bir boşluk var.
Seyahat ve sağlık kaygılarının yanı sıra kilit konulardan bir tanesi de Formula 1'in Avrupa dışındaki etkinliklerden ev sahipliği yapma ücreti istiyor olması.
Azerbaycan, Singapur, Kanada ve Japonya'nın içinde bulunduğu yarışların resmi olarak iptal edilmesi beklenirken, diğerleri de şüphe altındı.
Vietnam şu anda sıkı karantina kısıtlamalarına tabi ve organizatörler tıpkı Zandvoort gibi ilk yarışı kapalı kapılar ardında gerçekleştirmek istemiyorlar. Ayrıca potansiyel olarak altı ay sonra ikinci bir yarış daha yapılacak olması işleri zorlaştırıyor.
Bununla birlikte Hockenheim, Imola ve Mugello gibi pistler, Formula 1'in Eylül/Ekim aylarındaki boşluğu kapatmalarına yardımcı olabilir.
Sky F1'e konuşan Wolff, "Avrupa takviminin oldukça sağlam göründüğünü biliyoruz. Ayrıca Ortadoğu yarışlarının iyi gözüktüğünü düşünüyorum. Sonrasında sonbaharda büyük bir boşluk var. En az 12 ya da daha fazla yarışa sahip olmamızı umuyorum."
"Bu bir mücadele. Hepimiz bunun neden olduğunun farkındayız. Taraftarlarımıza yarış ve iyi bir şov sunma borcumuz var." dedi.
Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul de Avrupa dışındaki yarışların daha az güvenli olduğunu kabul etti.
Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Sanırım denizaşırı yarışlarında durum daha kötü. Çünkü uzun mesafeli uçuşlarla ilgili belirsizlik var. Zor olan şey, ekonomik risk alarak 'Yarışı lojistik giderlerini karşılamaya yetecek kadar seyirci önünde düzenleyeceğim' diyen bir organizatör bulmak."
"Sanırım asıl zorluk bu. Avrupa'da var olan sağlık ve güvenlik riskinden daha çok ekonomik risklerle ilgili." dedi.
Abiteboul, F1'in işe yarışma vaktinin geldiğini de düşünüyor.
“Dünyanın yarışın mümkün olduğu ve kabul edilebilir bir konuma gelmeye başladığını görülüyor. Bence dünya Temmuz ayında buna hazır olacak, bu harika bir haber. Dünya Sağlık Örgütü'nün kurallarını yarış ortamına nasıl dönüştürebileceğimizi görmemiz gerek, ki bu biraz zor bir iş."
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|Editör
|Adam Cooper