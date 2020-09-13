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Formula 1 / Son dakika

Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu

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Wolff, 200 milyon dolarlık F1'e giriş ücretini savundu
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, 2021'den itibaren Formula 1'e yeni girecek takımlardan alınacak 200 milyon dolarlık giriş ücretini savundu ve bunun mevcut takımların değerlenmesini sağlayacağını söyledi.

Geçen ay imzalanan yeni Concorde Anlaşması'nın ardından McLaren CEO'su Zak Brown, dün yapmış olduğu açıklamada spora yeni girecek takımların belli bir para ödemeleri gerektiğini söyledi.

200 milyon dolarlık giriş ücreti, gelir kaybı karşısında mevcut takımlara koruma sağlayacak çünkü griddeki takım sayısının artması, gelirlerin 10'dan fazla takıma paylaştırılması manasına gelecek.

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Wolff, Brown'ın görüşlerine destek verdi ve bu paranın mevcut takımları korumasının yanında onların değerini arttıracağını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Brown, "Bunun yeni katılacak takımları vazgeçireceğini düşünmüyorum, tam tersi çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bu durum, takımların değeri için bir zemin oluşturacak."

"Açıkçası 10 takımdan az olup olmama konusu ticari hak sahiplerinin takdirinde olan bir şey. Ancak bana göre bu bayilik değeri tamamen normal."

"Spor 10 takımla sınırlı olmalı. Bu, yani Formula 1'de bir yere sahip olmak özel bir şey."

"Bu, profesyonel spor liglerinin çoğunda geçerli olan bir durum." dedi.

Bu ücret, geçmişteki gibi başarısız F1 girişimlerini de engellemiş olacak. Sadece gerekli bütçeye sahip şirketler spora girmeyi göze alacaklar.

Sakon Yamamoto, HRT F1 F110-02, Jarno Trulli, Lotus T127 Cosworth, Timo Glock, Virgin VR-01 Cosworth

Sakon Yamamoto, HRT F1 F110-02, Jarno Trulli, Lotus T127 Cosworth, Timo Glock, Virgin VR-01 Cosworth

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Narain Karthikeyan, HRT F111 Cosworth

Narain Karthikeyan, HRT F111 Cosworth

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

2010'lu yılların başında Virgin, Lotus, USF1 ve Hispania gibi birçok takım Formula 1'e giriş yapmış ancak bırakmıştı.

2016'da Haas, spora giren en yeni takım oldu ve o sene griddeki takım sayısı 11'e yükseldi ancak sezon sonunda Manor kapandı.

Haas takım patronu Gunther Steiner, bu hamleyi destekledi ve bunun takımlara daha fazla değer katacağını söyledi.

Steiner, "Bu parayı öderseniz, bir değeriniz olacak."

"Parası olan herkes, bu konuda yatırım yapıp yapmamaya karar verebilir. Bütçe sınırı ile bu bir yatırım olabilir. İyi iş çıkarırsanız, kâr edebilirsiniz."

"Bu bana göre bir fırsat. Bu şekilde yeni bir değer oluşturabilirsiniz. Yeni gelmeyi düşünenler, lisans için ciddi para ödemeli, ardından bir takım kurmalı ya da satın almalı."

"Yani bundan sonra gelecek herkesin bu parayı ödeyebilecek insanlar olduğundan emin olacaksınız."

"İyi olan şey, bütçe sınırı ile ne kadar harcayacağınızı bileceksiniz. Artık ne kadar harcayacaklarını bilecekler. Bu açıdan yaptıkları yatırıma değip değmeyeceğini öncesinde değerlendirebilirler."

"Bu, gelecek insanların ciddi olduğunu kanıtlaması açısından F1 için pozitif bir şey." dedi.

 
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Editör Luke Smith

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