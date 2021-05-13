Wolff: ''15 adam ve boş bir bina, Red Bull Powertrains'in başarılı olması için yeterli değil''

Honda'nın sezon sonunda spordan ayrılacağını açıklamasıyla birlikte Red Bull, kendi motor departmanı olan Red Bull Powertrains'i kurmuş ve bu departmanın başına uzun yıllardır Mercedes'in mühendislik bölümü başkanlığını yapan yapan Ben Hodgkinson'u getirmişti.

Red Bull sonrasında Mercedes'ten 15 mühendis ile daha anlaşmıştı.

Red Bull'un motor departmanı hakkında konuşan Wolff, öğrenme sürecinin parayla hızlanamayacağını ve Red Bull'un daha gitmesi gereken çok yolun olduğunu söyledi.

Wolff, ''Brixworth'de çalışan 900 civarı insan var. 100 tanesi ile görüştüler ve 10-15 kadarı ile anlaştılar. Genel olarak üretim bölümünden personel aldılar, performans bölümünden kimse gitmedi. Eğer ben de yeni bir fabrika kurmak isteseydim muhtemelen ben de üretim bölümüyle başlardım.''

''Fakat birkaç kişiyi işe almakla; tamamı dolu, rekabetçi bir motor fabrikası kurulmuyor. Daha gitmeleri gereken çok yol var ve bence Red Bull, kaynakları sayesinde bunu başarabilir.''

''Ancak Mercedes ve diğer motor üreticileri olarak, on yıllardır bu sporun içindeyiz ve bir yapı oluşturduk. Yani, 15 adam ve boş bir inşaat alanı, 3 yıl içinde rekabetçi bir güç ünitesi üretebilmeleri için yeterli değil.''

''Bunları söylemiş olmakla birlikte, onları ciddi aldığımızı da söylemeliyim. Çünkü onlar iyi bir takım ve bunu başarabilecek bütçeleri var ama eğer, F1'de bir şey biliyorsak o da her şeyin zamana ihtiyacı olduğu. Öğrenme sürecini parayla hızlandıramazsınız.'' ifadelerini kullandı.

FIA'nın gelecek sezon için motorları eşitlemek istediği yönünde söylentiler var. Bunun gerçekçi olup olmadığı sorulan Wolff, ''Kurallarda motorların dondurulacağı söyleniyor, yani bu zaten olacak.'' dedi.

Bu cevabın ardından, ''Eğer motorlar dondurulduğunda, birisi 20 beygir önde olursa ne olacak?'' sorusu sorulan Wolff, bu soruyu şöyle yanıtladı: ''Roberto, bence motor regülasyonları oldukça olgunlaşmış durumda. Günümüzde hiçbir takım arasında 20 beygir fark yok. Belki 0.1 ya da 0.2 saniye avantajlı olabiliriz ve bunun şasilerle telafi edilmesi gerek. Ancak gelecekte, geçmişte gördüğümüz gibi büyük performans farkları görmeyeceğiz.'' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Mercedes, 2017'den beri takımda teknik direktörlük görevini üstlenen James Allison'ın görevinden uzaklaşacağını ve yeni CTO olacağını açıklamıştı.

Wolff, bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Formula 1, baskıların yüksek olduğu bir organizasyon. Bu nedenden dolayı da takım içinde olan doğal bir rotasyonumuz var. Takımın önemli, kıdemli üyelerini kaybetmeden onları mentörlük yapabilecekleri daha stratejik pozisyonlara yerleştiriyoruz. Bunu yaparken, pozisyona gelecek daha genç mühendisleri göreve çok erken getirip onları kaybetmeyeceğiz. James, CTO olarak daha stratejik kararlara odaklanacak ve bizimle kalmaya devam edecek.''

''Onun yerine gelecek Mike Elliott, tamamıyla tutku, motivasyon ve güç ile dolu. Takımın da buna ihtiyacı var. Eğer, sizin görevinizi yapabilecek yetenekte daha genç birisi varsa onun önünü açarsınız ve görevi ona teslim edersiniz.''