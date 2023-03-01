Wolff: "12 ay öncesine göre daha iyi durumdayız"

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Mercedes, 2022 sezonunda, turbo hibrit motorlar dönemindeki en kötü yılını geçirdi ve genel olarak ön grubun gerisinde kaldı.

Bu yıl durumu tersine çevirmeyi hedefleyen Mercedes için işler, sezon öncesi testler de pek de iyi değild.

Ancak Toto Wolff, net bir yorum yapmaktan kaçınsa da, geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduklarını söylüyor.

Wolff, "Bahreyn'deki kış testi, bizim açımızdan pek de sorunsuz geçmedi."

"Bazı dayanıklılık sorunları yaşadık ve testin ikinci gününde, araç ayarlarıyla ilgili zorluklar vardı. Fakat temel amacımız araç hakkında bilgi edinmekti ve çok şey öğrendik."

"Son gün iyi bir ilerleme kaydettik ve bu da bize test ile bu haftaki yarış arasındaki kısa sürede, neler üzerinde çalışabileceğimiz konusunda fikir vermiş oldu."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sezon öncesi testlerde güç düzenine ilişkin net bir tablo çizmek her zaman zordur, hele de elimizde sadece üç günlük veri varken bu durum daha da zorlaşıyor."

"Beklentilerimiz, geçen yılın bitişi göz önüne alındığında muhtemelen liderle arayı kapatmaya çalışacağımız (liderin biraz gerisinde yer alacağımız) yönündeydi. Şu ana kadar da durum böyle görünüyor fakat bunu sadece bu hafta sonundan sonra kesin olarak öğrenebileceğiz."

"Her halükarda üzerinde çalışabileceğimiz iyi bir araca sahip olduğumuza ve 12 ay öncesine göre daha güçlü bir konumda yer aldığımıza eminiz."

"Daha da önemlisi, bu mücadeleden keyif alıyoruz. Bu şampiyona 23 yarış boyunca devam edecek ve her bir yarış bize kendimizi geliştirme fırsatı tanıyacak."

"İster haftalarca, ister yıllarca sporun içinde olun, yeni bir sezonun başlangıcı her zaman heyecan vericidir. Kış aylarında W14'ü hazırlamak adına büyük çaba harcadık ve şimdi sezonun başlamasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Bu hafta sonundan başlayarak, Abu Dabi Grand Prix'sinin son turuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız."