Wolff: "11. F1 takımı güvenlik sorunlarına neden olabilir"

Andretti/Cadillac projesinin başvuruda bulunanlar arasında en yüksek profile sahip olmasıyla birlikte, gelecekte gride katılması için ekstra bir takımın davet edilip edilmeyeceği konusunda yakında bir karar alınması bekleniyor.

Mevcut takımlar sürekli olarak yeni bir takımın şampiyona gelirinden pay almasına karşı olduklarını açık bir şekilde dile getirerek, yeni katılımcının seriye bir şeyler katması gerektiğini belirtiyorlar.

Cadillac isminin eklenmesine rağmen, Andretti takımlar tarafından hâlâ uygun görülmüyor; Ferrari'den Fred Vasseur serinin başka bir Amerikan takımına ihtiyacı olmadığını belirtirken, Red Bull'dan Christian Horner Cadillac'ın katılımını bir amblem çalışması olarak değerlendiriyor.

Wolff, "Başvuruların kimden geldiğini ve tekliflerin ne olduğunu bilmiyoruz."

"Bence tüm paydaşlar ve özellikle de böyle yeni bir girişe karar veren FIA ve FOM, teklifin F1 için kazançlı olup olmadığını, pazarlama ve ilgi açısından bize ne getirdiğini değerlendirecektir. Ve bunu tanıtmayı düşünmek isteyip istemediklerini değerlendirecekler."

"Bizim pozisyonumuz çok netti - bir takım satın almak. Sıralama turlarına baktığınızda bunun pek çok sonucu var. Yani şimdiden bir go-kart pistinde gibiyiz, birbirimize çelme takıyoruz. Bir güvenlik endişesi var."

"11. takımı nereye koyacağımıza dair lojistiğimiz yok. Silverstone'da Hollywood'dan insanları ağırlayabiliyoruz ama diğer pistlerde bunu yapamıyoruz."

"Sonra Audi gibi insanlar ve şimdi de [ Alpine'deki] risk sermayesi fonu çok daha yüksek değerlerle F1 takımlarını satın alıyor."

"Dolayısıyla tüm bunlar FIA ve FOM'un değerlendirmesi gereken bir tablo. Ve daha önce de söylediğim gibi, eğer bir takım F1'in olumlu gelişimine katkıda bulunabiliyorsa ve diğer takımların uzun yıllar boyunca yaptığı gibi, uzun yıllar boyunca acı çektiyse, evet, buna bakmak zorundayız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, startta pistin geri kalanı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Wolff, F1'in durumunu diğer spor dallarıyla karşılaştırarak, yeni takımların sadece girmeye karar veremeyeceğini öne sürdü.

Wolff, "İster ulusal futbol şampiyonası olsun, ister Şampiyonlar Ligi, NBA, NFL, NHL, dünyada böyle 'Ben sadece takımı kuruyorum ve katılıyorum, beni ödül fonunun bir parçası yaptığınız için çok teşekkür ederim' diyebileceğiniz gelişmiş bir spor ligi yok."

"Kalifiye olmanız, dereceye girmeniz ve uzun yıllar boyunca şampiyonaya gösterdiğimiz bağlılığı sergilemeniz gerekiyor."

"Söylediğimi tekrarlamak gerekirse, eğer bir getirisi olacaksa, o zaman buna bakmalıyız. Şimdiye kadar gördüklerimiz takımları ikna etmedi."

"Ancak FIA'ya ve Stefano'ya [Domenicali] yapılan başvuruları ve sunumları görmedik ve bunun F1 için olumlu olup olmadığına onlar karar verecek."

"Ancak her halükarda, bir takım sahibi açısından, giriş sayısını öylesine arttıran bir lig yoktur, çünkü bu sadece tüm ligi sulandırır." dedi.

Wolff, NHL gibi liglerin yeni takımların katılmasına izin verdiğini kabul etti, ancak herkes için genel bir fayda olduğu için yerleşiklerin bunu kabul ettiğini öne sürdü.

Wolff, "NHL yeni takımlar ekledi ve ben bunun çok farkındayım, çünkü bunu yapmaya tüm paydaşlar karar verdi."

"Geçmişte F1 iflas nedeniyle takım kaybetmenin eşiğindeyken bunu yaptık, takım sayısını arttırdık ve kimse bundan şikayet etmedi."

"Tam tersine, gridde 10 takımımız olduğundan ve hiçbirini kaybetmediğimizden emin olmamız gerektiğini hissettik. Dolayısıyla bu iki faktör NHL ile mevcut durum arasında çok farklı."

"Ben hâlâ buranın bir franchise ligi olduğuna inanıyorum. Biri geldiğinde de NFL'deki gibi olmalı, yeni takımın partiye ne getireceğini söylemeliyim ve tekrar ediyorum buna FIA ve FOM karar vermeli. Biz burada kenardan yorum yapabiliriz."

"Ve açıkçası bizim bakış açımız net, çünkü sadece pastaya bir şeyler katan bir takıma sahip olmak isteriz. Yani 11. takım diğer takımlara maliyetinden daha fazlasını getirirse, daha fazla gösteri sunarsa ve daha heyecan verici sürücülere sahip olursa, o zaman destekleriz." dedi.