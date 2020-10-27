Wolff: "1 mm dahi rahatlamaya izin vermeyeceğiz"

Mercedes, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Emilia Romagna GP'de pilotlarından birisinin ilk 4 içerisinde yer alması halinde 7. takımlar şampiyonluğunu ilan edecek.

Alman üretici, Portekiz GP itibariyle Red Bull'un 209 puan önünde yer alıyor. Kalan 5 yarışta maksimum 220 puan kazanılabilecek ancak Imola'dan sonra Mercedes, 176'dan fazla puan farkına sahip olursa, şampiyonluğu garantilemiş olacak.

Bu bir rekor manasına geliyor. Daha önce Ferrari 1999 - 2004 yılları arasında art arda 6 takımlar şampiyonluğu kazanmıştı. Mercedes, art arda 7 şampiyonlukla bunu başaran ilk Formula 1 takımı olacak.

Toto Wolff, her zaman yaptığı açıklamada başarılarını asla rahatlamamalarına borçlu olduğunu söylemişti. Başarılı takım patronu yine aynısını söylüyor.

Motorsport.com'un takımın şampiyon olduktan sonra neye odaklanacağını sorması üzerine Wolff, "Sizlerle birlikte medya odasına girerken, ben de bu performans seviyesini sürdürmemiz gerekip gerekmediğini düşündüm."

"Şu anda yapacağımız her şey, gelecek sene için ve 2022'deki yeni kurallarda önde olmak için önemli olacak."

"Bu oldukça zorlu bir durum. Bu yüzden, yeteneklerimizi bulunduğumuz yerde kalabilecek şekilde yapılandırmaya yardımcı olmaya çalışırken, aynı zamanda alçakgönüllü kalarak ve bir milimetre dahi rahatlamaya izin vermiyorum."

"Genel olarak bizi bekleyen bu görevden keyif alıyorum." dedi.

Mercedes, turbo V6 hibrit motorlar döneminde 2017'de ve 2019'da gelen değişikliklere rağmen pozisyonunu korumayı başardı ve kural değişiklikleri içerisinde art arda şampiyonluklar kazanan ilk takım oldu.

Mercedes, 7. şampiyonluk ile tüm zamanların çok şampiyon olan takımlar listesinde 1960 ve 70'li yıllara damga vuran Lotus'la birlikte 4. sıraya yükselmiş olacak.

Ferrari, 16 takımlar şampiyonluğu ile listenin başında yer alırken onu 9 şampiyonlukla Williams, 8 şampiyonlukla McLaren takip ediyorlar.

Lewis Hamilton'ın 7. şampiyonluğunu bu hafta sonu Imola'da kazanma şansı bulunmuyor ancak o da Türkiye GP'de 7. şampiyonluğunu kazanabilir.

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