Wolff: "VSC nedir, güvenlik aracı nedir, kırmızı bayrak nedir tam olarak belirtilmeli"

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Mercedes, yarışın başında liderliğe yükselen George Russell'ı Williams pilotu Alex Albon'un kazası sonrası verilen güvenlik aracı kararıyla birlikte pite almıştı.

Bu ilk başta doğru karar gibi görünüyordu ancak Avustralya GP yarış organizatörleri çok geçmeden kırmızı bayrakla yarışı durdurunca Mercedes'in hamlesi boşa gitti.

Mercedes, Alex Albon'un yaşadığı kazanın ardından güvenlik aracı piste girince hızlıca yarışta lider durumda olan Russell'ı pite almış ve stratejiyi ikiye bölmüştü. Bu karar ilk başta mantıklı gibiydi ancak güvenlik aracından hemen sonra yarış kırmızı bayrakla durdurulunca ve tüm pilotlar lastiklerini değiştirme hakkı elde edince, Russell boş yere pite gelip pozisyon kaybetmiş oldu.

Wolff, "George ile aldığımız stratejileri bölme kararı kesinlikle doğruydu ve gerçekten çok önde olma şansımız olacaktı. Bu yüzden yazık oldu. Her iki kırmızı bayrağın da geleceğini göremedik. Yeniden startlar eğlence açısından harika. Ancak ne zaman kırmızı bayrak sallanacağını, ne zaman güvenlik aracı gireceğini ya da sanal güvenlik aracı uygulanacağını anlamamız lazım. Tüm olaylarda, bunlardan her birini kullanabilirdik."

"Formula 1'in bu kadar başarılı olmasının nedeni bir spor olması ve kural kitabını takip ediyor olmamız. Ancak bu büyük bir eğlence sağlıyor. Alınan kararların nasıl yorumlandığı açık olduğu sürece, benim için bir sorun yok. Daha önce de söylediğim gibi, hangi durumda hangi kararın verileceğini anladığımız ve herkes için aynı kural uygulandığı sürece sorun yok. Susie beni aradı ve çok eğlendiğini söyledi. Bu açıdan, Pazar sabah böyle bir şey olması güzel olabilir ancak ben neden böyle oldu bilmiyorum. Biz kendi küçük odamızda sadece tur zamanlarına bakıyorduk." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Wolff, yeniden startlara tam olarak ne zaman karar verileceğinin açık bir şekilde belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Wolff, "Neyin ne olduğunu ifade etmemiz lazım. Yeniden startlar harika. Sürpriz bir şekilde geldiklerinde, o an için belki gerçek manada ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Ben genel olarak eğlence olması tarafındayım. Ancak kural kitabı bu sporun DNA'sında yer alıyor. Bu yüzden gelip sanal güvenlik aracı nedir, güvenlik aracı nedir, kırmızı bayrak nedir bunu birlikte belirleyelim." şeklinde çağrıda bulundu.

Wolff, bunların dışında yarışın son bölümünde alınan kararların doğru olduğunu söyledi.

Wolff, "Son bölümde olanlara baktık. Kural kitabında yazıyor ama biraz kafa karıştırıcıydı. Kurallarda yazıldığı şekilde yarışı tamamladıklarını düşünüyorum. Açıkçası bu tür sonuçlar bazı takımlar için iyi, bazıları için kötü olabilir. Ancak kırmızı bayrak salladıysanız ve yarışın bitmesine bir tur varsa bu şekilde olur." dedi.

Wolff son olarak Verstappen'in son gridden startta grid kutusunun dışına taşıp taşmadığı konusuna da değindi. Sky Almanya'ya konuşan Wolff, Verstappen'in tekerleklerinin çizgiye temas ettiğini, bu yüzden bu konunun peşine düşecek bir durumun olmadığını söyledi.