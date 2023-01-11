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Formula 1 Haberler

Wittich, F1 Yarış Direktörü olmaya devam edecek

Son çıkan haberlere göre Niels Wittich, Formula 1 yarış direktörü olmaya devam edecek.

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Wittich, F1 Yarış Direktörü olmaya devam edecek
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Yarış Direktörü Michael Masi'nin 2021 sezonunun sonunda yaşananların ardından görevden alınmasıyla, bu pozisyona iki kişi atanmıştı.

Niels Wittich ve Eduardo Freitaas, 2022 sezonu boyunca Formula 1 yarış direktörlüğü görevini dönüşümlü olarak paylaştılar.

Bu sayede yarış direktörleri üzerindeki baskı ve yorgunluğun azaltılması hedeflenmişti. Ancak Japonya'da güvenlik aracı sonrası piste giren çekici sonrası, bu kararda geri adım atıldı.

Sonrasında sezonun son dört yarışında sadece Wittich görev alırken, Freitas F1 dışındaki diğer projelerine odaklandı.

RaceFans'in haberine göre göre Wittich önümüzdeki sezon da bu pozisyonda kalmaya devam edecek. Ancak FIA, rotasyon sistemini de tutacak. 

Görünüşe bakılırsa yılın belirli kısmında bir direktör, diğer kısmında ise başka bir direktör görev yapacak.

FIA Başkan Mohammed Ben Sulayem, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada FIA'nın gelecekte yarış direktörlüğü ve hakemlik görevlerini üstlenebilecek yeni profesyoneller yetiştirmek istediğini, bunun için de finansal yatırımlar yaptıklarını aktardı.

Bir bakıma FIA, gelecekte bu pozisyon için özel kişiler yetiştirmek istiyor.

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