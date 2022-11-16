Winkelman: "Verstappen, Perez'den 'intikamını' aldı"

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Geçtiğimiz hafta sonu Brezilya Grand Prix'si sırasında Red Bull Racing içerisindeki gerilim yüksekti. Son bölümde Max Verstappen ve Sergio Perez altıncı ve yedinci pozisyonlarda gidiyorlardı. Takım, Verstappen'e şampiyona ikinciliği için Charles Leclerc ile çekişen takım arkadaşına yol vermesi talimatını verdi ancak 2021 ve 2022 dünya şampiyonu buna uymayı reddetti.

Perez daha sonra telsizden Verstappen'in gerçek yüzünü gösterdiğini söyleyerek memnuniyetsizliğini dile getirirken, Hollandalı pilot da yol vermemek için nedenleri olduğunu söyledi.

Söylenenlere göre Verstappen, Perez'in Monako GP'sinde RB18'ini kasıtlı olarak duvara çarptığını düşünüyordu ve bunun intikamını aldı.

En azından motor sporları gazetecisi ve yorumcusu Rick Winkelman'ın şüphelendiği şey bu.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Winkelman, "Elbette kimsenin bunu yüksek sesle söylediğini duymadık, ancak bu mümkün olabilir. Ayrıca Max, Abu Dhabi'de Perez'e biraz daha yardımcı olmaya istekli olduğunu söyledi. O zaman intikamın alındığını ve şimdi durumun 1-1 olduğunu söyleyebiliriz."

"Artık temiz bir sayfa açılıyor. Doğrusu bunu takım arkadaşı olarak yapmalı mısınız, bilmiyorum. Fakat altta yatan bir hikaye olduğunu biliyoruz."

"Max'in yaptığını anlıyorum fakat bu biraz da Amerikan motor sporlarının fanı ve muhabiri olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Race Café'de de bunun biraz NASCAR'a benzediğini söylemiştim."

"Yani 'Sen bana bir şey yaparsan ben de sana bir şey yaparım' gibi bir şey. Şimdi bu yaşandı ve böylece durum yeniden 1-1 oldu. Dolayısıyla Max, Perez'in şampiyonada ikinciliğe yükselmesine yardımcı olmak için Abu Dabi'de temiz bir sayfa açabilir."

"Bana biraz böyle geliyor." dedi.

Winkelman, bunun uzun vadede takım içerisindeki dengeleri etkileyeceği görüşünde.

"Böyle şeyler çok sık olmaz fakat 2013 yılında Malezya'da yaşanan Multi 21 olayını düşünün. Webber'de de aynı şey vardı ama Vettel yine de onu geçip yarışı kazandı ve aralarındaki gizli kodu kırdı."

"Bu konuda ciddi bir tartışma ve yaygara vardı."

"Şimdi Horner'ın ana görevi herkesin aynı yöne gitmesini sağlamak. Fakat bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum."