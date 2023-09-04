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Windsor: "Zandvoort'taki kararlar 2021 Abu Dabi'de uygulanabilirdi"

F1 yorumcusu Peter Windsor, Hollanda Grand Prix'sindeki kırmızı bayrak periyodunun, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'u mağlup ederek şampiyonluk kazandığı 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinde yapılması gereken şey olduğuna inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Zandvoort'taki şiddetli yağmur yarışın bitimine sekiz tur kala kırmızı bayraklara sebep oldu. Uzun bir gecikmenin ardından tüm pilotlar FIA'nın talimatıyla güvenlik aracı ardında ıslak zemin lastikleriyle start almak zorunda kaldı. 

Verstappen kendi evindeki yarışı üst üste üçüncü kez kazanarak Sebastian Vettel'in 2013'teki art arda dokuz zafer rekorunu egale etti ve üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na bir adım daha yaklaştı.

Red Bull pilotu ilk şampiyonluğunu iki yıl önce, FIA yarış direktörünün güvenlik aracı kurallarını doğru bir şekilde uygulamadığı ve Hamilton ile Verstappen arasında bir turluk bir düelloya yol açtığı tartışmalı koşullarda kazanmıştı.

O ana kadar yarışı rahat bir şekilde önde götüren Hamilton'ın saltanatı, çok daha hızlı ve taze lastiklerle yarışan Verstappen'in onu geçmesiyle sona erdi.

Bu sezonun başlarında kırmızı bayrakların ardından güvenlik aracının arkasında finiş görüldüğü Avustralya GP'sinde Windsor, Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunun 'çalındığı' 2021'de Abu Dabi'de de 'böyle bir finiş görmemiz gerektiğini' savunmuştu. 

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Geçtiğimiz hafta sonu Hollanda GP'sinde yaşananların ardından Windsor, 2021 Abu Dabi için başka bir alternatif olduğunu kanıtladığını söyledi.

Yakın tarihli bir YouTube yayını sırasında bir izleyicinin 2021'de Red Bull ve Mercedes araçlarının ne kadar eşit olduğunu sorması üzerine şunları söyledi: "Birbirlerine çok ama çok yakındılar."

"Mercedes düzlükte biraz daha hızlıydı ama yakındı, çok yakındı. Bence Mercedes'in son birkaç yarışta kesinlikle çok rekabetçi bir araca sahip olduğunu gördük."

"Hâlâ Abu Dabi'nin sürüş açısından Lewis'in en iyi yarışlardan biri olduğunu düşünüyorum ve şampiyonanın durumu göz önüne alındığında, Mercedes'in de bu kadar iyi olması gerçekten etkileyiciydi."

"Zandvoort'ta kırmızı bayrak çıktığında ve ardından yarış başlarken herkese hangi lastiği kullanmaları gerektiğini söylediklerinde, bunu neden Abu Dabi'de yapmadılar diye düşündüm."

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Erik Junius

"Madem yarışı durduracaklardı, neden bunu yapmadılar? Herkes yeni bir yumuşak lastik setine geçmeli, finişe doğru tek turluk bir sprint yapılmalıydı - bu sorun olmazdı."

"Ama pit stoplara izin vermek ve ardından yarışın başlamaması gerekirken başlamasını sağlamak... Gerçekten hâlâ boğazım düğümleniyor."

"Max'in bunu hak edip etmemesiyle bir ilgisi yok, sadece yanlış zamanda verilmiş son derece kötü bir karar olduğunu düşünüyorum."

Hamilton 2021 sezonunun sondan bir önceki turu olan Suudi Arabistan'dan bu yana galibiyet alamazken, Verstappen son 57 yarışın 36'sını kazanmış durumda.

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