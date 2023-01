Windsor: "Vettel, Hamilton ile aynı seviyede değil"

Uzun F1 kariyerini geçtiğimiz sezonun ardından noktalayan Vettel, arkasında dört dünya şampiyonluğu bıraktı.

Genç yaşlarda Red Bull ile elde ettiği başarıların ardından daha fazlası için Ferrari'ye giden Vettel, İtalyan takımla geçirdiği altı seneyi şampiyonluğa ulaşamadan kapattı.

Alman pilotun neden başarısız olduğuna yönelik pek çok görüş mevcut, ancak hiç şüphesiz ki kendisinin yaptığı birtakım hatalar ve son iki senesinde Charles Leclerc'e ayak uyduramaması gibi faktörlerin de bu durumda etkisi mevcut.

Twitch kanalında konuşan Peter Windsor, Vettel'in bazı imkanlardan yoksun olduğunda ortalama bir pilota dönüştüğünü düşünüyor.

Windsor, "Vettel'in her zaman çok iyi reflekslere sahip, çok hızlı ve çok dengeli bir sürücü olduğunu düşünmüşümdür. Sauber için test yaptığı günlerde bile virajı V şeklinde dönmenin en üst düzey temsilcisinden başka bir şey değildi."

"Virajın coğrafyası nedeniyle bunu yapamadığında ortalama bir pilota dönüşebiliyordu, ancak belli virajlarda gerçekten harika ve yetenekliydi. Red Bull'da arkası yere sağlam basan bir araca, çift katmanlı difüzöre ve diğer her şeye sahipken ne kadar iyi olduğunu gördük."

"Red Bull'daki son yılında yeni kuralların devreye girmesi sonucu bu imkanları kaybetti ve sıradan bir pilot haline geldi, Daniel Ricciardo'ya karşı da epey zorlandı. Tüm bu gerçekler o dönem ortaya çıkmaya başlamıştı."

"Ne o sezon esnasında, ne de o sezonun ardından 'arka taraf yere basmadığında ön tarafın çalışmasını sağlamam gerekiyor, arka tarafla biraz daha oynayabilmem gerekiyor' demedi.

"Yapabileceği pek çok şey vardı ama bunların hiçbirini yapmadı. Bunun yerine dört kez şampiyon olmuş, çok para kazanmış ve hayranlarının sevgisini kazanmış biri olarak Ferrari'ye gitti."

"Ve hiçbir zaman daha iyi olmadı, hâlâ aynı sürücüydü. Sebastian Vettel'in hikayesi budur." dedi.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing talks with his engineer Guillaume Rocquelin on the grid

Fotoğraf: Andre Vor / Sutton Images