Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor

Formula 1, üçüncü Dünya Şampiyonası zaferi olan 2023 tacına giden yolda rekor kırarak 19 yarış kazanan Hollandalı Max Verstappen'in çağında.

Verstappen'in Red Bull kontratı altında üç sezon daha geçireceği 2026 yılına kadarki düzenlemeler sabitken, son noktayı nereye koyacağını kimse bilemiyor.

Şu anda Lewis Hamilton ve Michael Schumacher yedi şampiyonlukla F1 tarihinde en çok Dünya Şampiyonluğu kazanma rekorunu paylaşırken, Hamilton sekizinci şampiyonluk için 2025 sonuna kadar Mercedes'le yeni bir anlaşma imzaladı.

Ancak Verstappen ve Red Bull'un yükselişiyle birlikte Hamilton'ın iki sezonu galibiyet alamadan geçirmesiyle birlikte, eski Ferrari ve Williams takım menajeri Peter Windsor, Hamilton'ın bir daha şampiyonluk sevinci yaşayıp yaşayamayacağı konusunda şüphe duymaya başladı.

Bir YouTube canlı yayınında Verstappen'in bir sonraki yedi kez Dünya Şampiyonu olup olamayacağı sorusuna Windsor şu yanıtı verdi "Kesinlikle olabilir, kesinlikle."

"Aslında bir arkadaşımla Max'in şu anda ne kadar iyi olduğu hakkında konuşuyorduk. Şu anda bu kadar iyi olmasının, bu kadar yoğun olmasının nedenlerinden birinin, her zaman çok iyi bir araca sahip çok iyi bir takımda olması ve o insanları, özellikle de [Red Bull tasarım şefi] Adrian Newey ve Christian Horner'ı iyi tanıması olduğunu belirttim."

"Bu da çok iyi bir takım. Eğer takımınız orta sıralardaysa onu tanımak başka bir şey, Formula 1'deki en iyi takımsa başka bir şey ve o da oraya bir eldiven gibi uyuyor. Bu da bu kadar yetenekli bir sürücü için kesinlikle mükemmel bir durum."

"Bunun sonucunda da yetenekler, belki de Formula 1 tarihinde daha önce hiç görmediğimiz bir boyuta ulaştı."

"Dönemleri karşılaştırmayı sevmiyorum ama kullandığı araçla bu kadar uyumlu olan başka bir sürücü düşünemiyorum, ki bu da çoğunlukla yarış kazanan bir araç oluyor."

"Mercedes motorunun avantajlı olduğu ve rekabet edecek güce sahip olmadığı bir dönem olduğunu biliyoruma Ancak o zaman bile gücü düşük bir motorla otomobilden en iyi verimi alan çok iyi bir takımdı. O noktada genç bir çocuğun birlikte olmak isteyeceği bir takımdı."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Şimdi, araç harika ve Max Verstappen'den daha fazlasını ortaya çıkarıyor."

"Lewis'in bir Dünya Şampiyonluğu daha kazanma şansı var mı? Umarım vardır çünkü Abu Dabi'de olanlar için hala kendimi çok kötü hissediyorum. Ama dürüst olmak gerekirse Max Red Bull'da olduğu sürece bu fırsatı yakalayacağından emin değilim." dedi.

Yine de Hamilton ve Mercedes takımı, F1 2024'te Verstappen ve Red Bull'a karşı mücadele etmeye kararlı olan ekipler arasında yer alıyor.

Windsor, Mercedes ve Ferrari'nin hız konusunda Red Bull'u zorlamaktan başka bir şansı olmadığına inanıyor. Ancak F1'in zemin etkisi döneminde Red Bull ile birlikte kazandığı kapsamlı yarış ve şampiyonluk bilgisi göz önüne alındığında Verstappen'den başkasına bahis oynamanın 'oldukça cesur' bir bahis olacağını düşünüyor.

Windsor, "Gelecek yıl, ki bu yıl zemin etkili Formula 1 düzenlemelerinin üçüncü yılı olacak, Mercedes gibi büyük bir takımın, tüm yapı taşlarına sahip olduklarını, Ferrari'nin, kural kitabının otomobilin yarısını sizin için tasarladığı bir düzenleme döneminde, Mercedes ve Ferrari'nin bunu oldukça doğru yapacağını varsayarsak."

"McLaren, Aston Martin gibi diğer takımlardan en az birinin de bunu doğru yapacağını ve bu nedenle 2024'te çok daha yakın olacağını tahmin edebilirsiniz. Ancak bu Max'in bir şampiyona daha kazanmasını engeller mi?"

"Bence engellemez. Çünkü Red Bull aracı nasıl kullanacağını biliyor. Tüm şampiyona boyunca araçla ilgili tüm deneyime sahipler."

"Ferrari ve Mercedes araçlarıyla Red Bull'a yakın bir yere gelirlerse, ki gelmeliler, o zaman da aracı nasıl kullanacaklarını bilmek için o dönemden geçmeleri gerekiyor. Red Bull'un sahip olduğu büyük avantaj da bu. Şampiyonayı kazanmak için Max dışında bir sürücüye çok para yatırmak için oldukça cesur olmak gerekir." dedi.

Verstappen geçtiğimiz sezon bir sezonda en çok yarış kazanma ve 10 ile en uzun galibiyet serisi gibi çeşitli rekorları alt üst etti. 2024'te Hamilton'ın üst üste 48 puan kazanma serisine meydan okuyabilir, Verstappen ise şu anda üst üste 41 yarışta puan aldı.