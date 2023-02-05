Windsor, Verstappen'in biraz huysuzca davrandığını düşünüyor

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Geçtiğimiz ay Sanal Le Mans 24 Saat mücadelesine katılan Verstappen, bağlantısının kesilmesi ve epey geri düşmesi nedeniyle yarıştan çekildi.

Epey sinirlendiği görülen Verstappen, organizasyonu bir "palyaço gösterisi" olarak nitelendirmesi ve diğer kullanıcıları oyunu kaldırmaya davet etmesi nedeniyle eleştiri topladı.

Bu olay, Verstappen'in sinir krizi yaşadığı ilk olay değildi; Hollandalı pilotun yıl içinde de takımla tartıştığı -örneğin Singapur veya Brezilya- birkaç zaman oldu.

Verstappen'in daha iyi bir rol model olması gerektiğini düşünen Windsor, "Kendisinin davranışları biraz huysuzca.

"Yapmakta olduğu bir simülasyon şeyi -sanırım bir Le Mans yarışı- yarış bitmeden önce bozulduğu için biraz sinirlendi."

"Genç nesle ve içinde bulunduğu nesle örnek olması gereken Verstappen, sanki teknoloji arızaları hiç olmuyormuş gibi bu duruma sinirlendi."

"Yani, hadi ama. Ben bir Max hayranıyım ama etrafındaki birinin 'Max, Max, Max, sakin ol, olduğun gibi kal, huysuz bir budala olma, çünkü bu çok saçma.' demesi gerekiyor."

"Bir dünya şampiyonunun biraz edepli, biraz ağırbaşlı olması, yarışırken başka şeylere sinirlenmemek, üzülmemek ya da hayal kırıklığına uğramamak konusunda biraz örnek olması gerekir."

"Ancak simülasyon oyunlarının yanlış gitmesine sinirlenmeye başlamak huysuzluktur."

"Bu kelimeyi şu ana kadar üç kez kullandım ve pişman değilim." dedi.