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Formula 1 Hollanda GP

Windsor: "Verstappen, üçüncü antrenman seansında ateşle oynadı"

F1 yorumcusu Peter Windsor, Max Verstappen'in üçüncü antrenman seansının sonunda tartışma konusu olan hamlelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Eski F1 takım patronu Peter Windsor, Max Verstappen'in Hollanda GP pit şeridinde yaptığı geçişlerle “ateşle oynadığını” söyledi.

Logan Sargeant'ın Hollanda Grand Prix'sinin son antrenman seansında geçirdiği ve neyse ki yara almadan atlattığı büyük kaza, seansta uzun bir süre boyunca kırmızı bayrakların çekilmesine ve bir saatlik seansın bitimine sadece iki dakika kala yeniden başlamasına neden oldu.

Son bir tur atmak için sürücüler arka arkaya pit yolundan piste çıkmaya başladılar ancak bu durum Verstappen için yeterince hızlı değildi. Verstappen, Lando Norris’in önünden geçerek trafikte kendine yol açtı ve sonunda Mercedes pilotu George Russell’ın yanına kadar geldi.

Verstappen, ıslak koşullarda bu hamleyi yaparken sol ön tekerleğini pit çıkış çizgisinin üzerine çıkardı. Bu çizginin, geçilmemesi gereken bir çizgi olmasına rağmen hakemler Verstappen’e ceza vermek üzere harekete geçmedi.

YouTube kanalı aracılığıyla konuşan Peter Windsor, pek çok kişinin Verstappen'e bir ceza gelmesini beklediğini düşünüyor ve bunu “ateşle oynayan” bir sürücünün “garip bir şekilde gaza gelmesi” olarak nitelendiriyor.

Windsor, “Max Verstappen'le ilgili garip şeyler yaşadık, pit yolundan çıkan Lando Norris'i geçti, pit yolundan çıkarken tekerleklerini beyaz çizgiye koyarken bir nevi ateşle oynadı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, pit şeridinden ayrılıyor

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, pit şeridinden ayrılıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Hakemlerden bu konuda bir açıklama gelmedi. Televizyonda pek çok tekrar yayınlandı, sanırım pek çok insan ceza verileceğini düşünüyordu ama bundan hiç bahsedilmedi.”

“Ama Max'in bu kadar gaza gelmesi oldukça garipti. Sanırım bu, özellikle Max'in kendi topraklarında, taraftarlarının önünde, fazla ilerleme kaydedilmediği için yaşadığı hayal kırıklığını gösteriyor.” diye açıkladı.

Norris ve Verstappen gridde ön çizgiyi oluştururken, Norris mükemmel bir tur atarak Verstappen'in 0.356s önünde pole pozisyonunu elde etti.

Sıralama turları sonrası basın toplantısında medyaya konuşan Verstappen, “hiçbir zaman pole için mücadele ettiğimi hissetmedim.” itirafında bulundu ancak Verstappen, 2021'de Formula 1 takvimine geri döndüğünden beri Zandvoort'taki yenilmezlik rekorunu korumaya çalışırken odak noktası şimdi yarışa geçiyor.

Pazar günü yarış hızının Norris'e kıyasla daha rekabetçi olacağına inanıp inanmadığı sorulduğunda Verstappen şu yanıtı verdi: “Öyle olmasını umuyorum ama aradaki farkı gördüğünüzde bunun çok zor olacağını düşünüyorum.”

“Ayrıca Lando genel olarak sürüşü ve hissettikleriyle biraz daha mutlu gibi görünüyor. Ben denge konusunda biraz daha dağılmış durumdayım, bu yüzden bilmiyorum, belki biraz dengelenir ama sanırım bunu göreceğiz.”

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, debriefs in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, debriefs in Parc Ferme with Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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