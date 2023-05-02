Windsor: "Verstappen-Russell teması FIA'nın tutarsızlığını gösteriyor"

Verstappen ve Russell, Azerbaycan Grand Prix Sprint'inde temas yaşadı ve sonucunda Red Bull pilotunun aracının sidepod kısmında bir hasar oluştu.

Bu temas bir yarış olayı olarak kabul edildiğinden, Russell pozisyonunu Verstappen'e geri vermek zorunda kalmadı. Ancak 6. turdaki güvenlik aracının ardından yarış yeniden başlatıldığında Verstappen tekrar Russell'ın önüne geçti.

Williams ve Ferrari'nin eski takım menajeri Windsor, Avustralya'da oldukça tartışmalı bir şekilde yeniden başlayan yarışta Fernando Alonso ile teması nedeniyle Sainz'a ceza verilmesi kararını sert bir şekilde eleştirdi ve bu tarz temaslarda her zaman içerideki pilotların suçlu bulunmasının altını çizdi.

Russell'ın hamlesinin bir cezayı hak etmediği konusunda kararlı olsa da, Melbourne'de Sainz'a verilen ceza sebebiyle FIA hakemlerinin kararlarının tutarsızlığını gösterdiğini düşünüyor.

YouTube kanalında yaptığı açıklamada Windsor, "Bakü oldukça klasik bir modern cadde pisti."

"İki DRS bölgesi var ama inanılmaz derecede dar bölümler var. Açıkçası burada anlatmak istediğim nokta, Max dışarıdaydı; George ise içerideydi."

"George viraja derinden girerek ona temas etti ve Max bariyere sürtündü, oldukça temiz bir sürtünmeydi, bu yüzden gerçekten herhangi bir hasar vermedi. Asıl etki George'un verdiği hasar oldu."

"Max bu konuda çok şey söyledi: 'Ondan pozisyonu geri vermesi istenmediğine inanamıyorum, bu yarış değil, insanlara çarpmazsınız'."

George Russell, Mercedes-AMG, Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, talk in Parc Ferme after the Sprint race Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sonrasında araçlardan indiklerinde George, 'Gerçekten üzgünüm, benim hatam değildi, lastikler sıcaklığa uygun değildi' dedi ve Max gayet doğru bir şekilde 'Evet ama kimsenin lastikleri sıcaklığa uygun değildi - o viraja girerken önden kayacağını biliyordu' dedi."

"Asıl mesele, son zamanlarda FIA'nın bu tür olaylarda her zaman içerideki pilotu cezalandırması. Avustralya Grand Prix'sinde Carlos Sainz/Fernando Alonso buna çok iyi bir örnek."

"Ama burada Max dışarıda, George içeride, ona çarpıyor çünkü viraja derinden girmiş. Ancak verilen ceza yok."

"Tabii ki ceza verilmesi gerektiğini düşünmüyorum çünkü bu klasik ilk tur yarış olayıydı ama bundan yola çıkarak Avustralya'da da ceza verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Mesele de bu zaten."

"Bence bu, cezaların ne kadar tutarsız olduğunu gösteren bir örnek."

"Carlos Sainz'in yerinde olsaydım ve yarışın tekrarını izleseydim, hâlâ Melbourne hakkında 'Burada neler oldu?' diye düşünüyor olurdum."

"Ve bu durum, bunun tek örneği değil."

"Max muhtemelen çok doğru bir şekilde şöyle düşündü: 'Ben dışarıdayım. Eğer George bana çarparsa, ya pozisyonunu geri vermek zorunda kalacak ya da ceza alacak, ikisinden biri, çünkü şu anda Formula 1'de olan bu."

"Ama böyle bir şey olmadı." yorumlarında bulundu.