Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Meksika GP

Windsor: "Verstappen dışında kimse yarış temposu için deneme yapmadı"

Formula 1 gazetecisi Peter Windsor, Meksika Grand Prix'sinde Max Verstappen'e avantaj sağlayabilecek noktayı açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, ikili arasında yakın geçen sıralama turlarının ardından Meksika Grand Prix'sine şampiyonluk rakibi Lando Norris'in önünde ilk çizgiden başlayacak.

Ferrari, hafta sonu boyunca tek tur hızına odaklanarak Carlos Sainz için zirveyi sağlamlaştırdı, Charles Leclerc ise hızlı turunda birkaç hata yapmasa tehdit oluşturabilecek gibi görünüyordu.

Verstappen, Q3'teki ilk denemesinin 2. virajdaki pist sınırlarını aşması nedeniyle silinmesiyle baskı altındaydı. Red Bull’da tekrar denemesi için yeni bir yumuşak lastik seti daha vardı ve bu sayede Verstappen tekrar zaman turu atarak pole pozisyonunu kovalayabildi.

Verstappen, Sainz’dan 0.2 saniye daha yavaş kalırken, Norris’ten 0.089 saniye daha hızlı bir derece elde etti. Norris ise Q2’deki zamanını geliştirmesine rağmen McLaren’ından daha fazlasını çıkaramadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1 gazetecesi Peter Windsor, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Verstappen'in hafta sonu boyunca yaptığı ve yarışta kendisine yardımcı olabilecek bir şeyi vurguladı.

Bu hafta sonu Meksika'da bir sprint yarışı olmamasına rağmen, takımlar cuma günü Pirelli'nin 2025 lastik hamurları testi nedeniyle sınırlı zamana sahipti.

Tüm takımlar test lastiğini kullanmak zorundaydı ve seans yarım saat uzatılmış olmasına rağmen, zamanın çoğu, George Russell’ın kazasının ardından kırmızı bayrak altında geçti ve bu nedenle yarış için art arda tur atma denemeleri yapılamadı.

Cuma günü Verstappen, motor sorunlarıyla boğuşmasına rağmen, cumartesi sabahı 3. antrenman seansında orta lastiklerle doğrudan piste çıkarak yedi tur tamamladı. Windsor, diğerlerinin yüksek yakıtla turlarını tamamlayamamasının yarışta Verstappen’e fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

Windsor, “Max çok erken çıktı çünkü yakıtı doldurup art arda turlar atmak için can atıyordu. Ferrari ve McLaren art arda turlar atmadı, Mercedes birkaç tur attı, Kevin Magnussen üç tur attı, ama bir de Max'e bakın.”

"Araç çok iyi olmasa bile dersine çalışması ve adanmışlığı ona fazlasıyla geri dönebilir. ”dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ocon, Meksika GP'ye pit yolundan başlayacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

Formula 1
Meksika GP
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"
Canlı sohbet: Meksika GP yarış

Canlı sohbet: Meksika GP yarış

Formula 1
Meksika GP
Canlı sohbet: Meksika GP yarış
Marko: "Tsunoda'nın istikrar kazandığını düşünmüştük ama yanılmışız"

Marko: "Tsunoda'nın istikrar kazandığını düşünmüştük ama yanılmışız"

Formula 1
Meksika GP
Marko: "Tsunoda'nın istikrar kazandığını düşünmüştük ama yanılmışız"

Son Haberler

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"

F1 Formula 1
Meksika GP
Norris: "Verstappen, 20 saniyelik ceza ile 'hak ettiğini aldı'"
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"

F1 Formula 1
Meksika GP
Horner: "Verstappen'e verilen cezalar acımasızcaydı"
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"

F1 Formula 1
Meksika GP
Perez: "Lawson tüm yaptıklarına rağmen ceza almıyor"
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

F1 Formula 1
Meksika GP
Verstappen verilen cezaları önemsemiyor: "Bir dahaki sefere pit'te bir şeyler içebilirim"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye