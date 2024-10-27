Windsor: "Verstappen dışında kimse yarış temposu için deneme yapmadı"

Max Verstappen, ikili arasında yakın geçen sıralama turlarının ardından Meksika Grand Prix'sine şampiyonluk rakibi Lando Norris'in önünde ilk çizgiden başlayacak.

Ferrari, hafta sonu boyunca tek tur hızına odaklanarak Carlos Sainz için zirveyi sağlamlaştırdı, Charles Leclerc ise hızlı turunda birkaç hata yapmasa tehdit oluşturabilecek gibi görünüyordu.

Verstappen, Q3'teki ilk denemesinin 2. virajdaki pist sınırlarını aşması nedeniyle silinmesiyle baskı altındaydı. Red Bull’da tekrar denemesi için yeni bir yumuşak lastik seti daha vardı ve bu sayede Verstappen tekrar zaman turu atarak pole pozisyonunu kovalayabildi.

Verstappen, Sainz’dan 0.2 saniye daha yavaş kalırken, Norris’ten 0.089 saniye daha hızlı bir derece elde etti. Norris ise Q2’deki zamanını geliştirmesine rağmen McLaren’ından daha fazlasını çıkaramadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1 gazetecesi Peter Windsor, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Verstappen'in hafta sonu boyunca yaptığı ve yarışta kendisine yardımcı olabilecek bir şeyi vurguladı.

Bu hafta sonu Meksika'da bir sprint yarışı olmamasına rağmen, takımlar cuma günü Pirelli'nin 2025 lastik hamurları testi nedeniyle sınırlı zamana sahipti.

Tüm takımlar test lastiğini kullanmak zorundaydı ve seans yarım saat uzatılmış olmasına rağmen, zamanın çoğu, George Russell’ın kazasının ardından kırmızı bayrak altında geçti ve bu nedenle yarış için art arda tur atma denemeleri yapılamadı.

Cuma günü Verstappen, motor sorunlarıyla boğuşmasına rağmen, cumartesi sabahı 3. antrenman seansında orta lastiklerle doğrudan piste çıkarak yedi tur tamamladı. Windsor, diğerlerinin yüksek yakıtla turlarını tamamlayamamasının yarışta Verstappen’e fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

Windsor, “Max çok erken çıktı çünkü yakıtı doldurup art arda turlar atmak için can atıyordu. Ferrari ve McLaren art arda turlar atmadı, Mercedes birkaç tur attı, Kevin Magnussen üç tur attı, ama bir de Max'e bakın.”

"Araç çok iyi olmasa bile dersine çalışması ve adanmışlığı ona fazlasıyla geri dönebilir. ”dedi.