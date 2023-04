Windsor: "Sainz, bu cezayı asla hak etmedi"

Kırmızı bayrağın ardından Albert Park'ta finişe iki tur kala Sainz ve Alonso ilk virajda temas yaşadı.

Kaos sebebiyle yarış tekrar durdurulurken, start için Alonso üçüncü sıraya geri döndü ve Sainz çarpışmaya neden olduğu için beş saniye ceza aldı. Bunun sonunda Sainz, on ikinci sıraya geriledi.

Sainz, F1 tarihinin en başarılı İspanyol pilotu olan Alonso'yu gençlik yıllarından beri idol olarak görüyordu ancak Windsor, ikilinin artık aralarının iyi olmadığını iddia etti.

YouTube kanalı aracılığıyla konuşan Windsor, çarpışmanın ele alınış biçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Carlos ilk viraja Fernando Alonso'nun yanında giriyor, Alonso onun önünde ancak istediği yolu kullanabilecek kadar önde değil."

"Yine de Carlos Sainz'in geri çekilmesi ve ona virajı vermesi gerekiyor."

"Avusturya'daki Alex Albon-Lewis Hamilton cezasından beri bu kuralın son derece aptalca olduğunu düşünüyorum."

"Eğer herhangi bir virajın dış tarafındaysanız, kadere meydan okuyorsunuz demektir. Tamamen içerideki araçların elindesiniz ve eğer onlar tüm yolu kullanmaya karar verirlerse kaçmak ve dışarıya taşmak zorundasınız."

"Sırf siz öndesiniz ama dışarıdasınız diye virajın iç tarafındaki pilotun size yol vermesini bekleyemezsiniz."

"İçerideki pilot virajın sahibidir. Bu, motor yarışlarının mutlak altın kuralıdır."

Mechanics in the pit lane with Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, during a red flag stoppage

"Ama şimdi öyle bir kural getirdiler ki, eğer araç öndeyse ve o dışarıdaysa, ona yol vermek zorundasınız.

"Bence bu tamamen yanlış ve bunu beş yıldır söylüyorum."

"Bu yüzden ilk turda Charles Leclerc'in hatalı olduğunu söylüyorum, aracı o tehlikeli yere konumlandırmamalıydı."

"Carlos Sainz içeride ve Fernando Alonso Charles Leclerc'in yaptığını yapıyor, Carlos da ona çarpıyor."

"Burada kötü niyetli bir şey olduğunu söylemiyorum ama tabii ki şunu da eklemeliyiz, anladığım kadarıyla Carlos ve Fernando son zamanlarda birbirlerine düştüler ve şu anda aralarında pek sevgi kalmadı - ama bu, konuyla ilgili değil çünkü ikisinin de aklından bunun geçmediğinden eminim. Onlar sadece yarışa odaklanmışlardı." dedi.

Windsor, iptal edilmiş bir tur için Sainz'ı puan dışı bırakma kararının hakemlerin kararını daha da derinleştirdiğini düşünüyor.

Sainz'ın hikayesini dinlemeden karar vermek için acele edilmesinin, Suudi Arabistan GP'sindeki karışıklıktan kaynaklandığını öne sürdü.

Windsor, "Dışarıda ama öndeyseniz virajı alma hakkınız olduğu ve içerideki adamın geri çekilip size yer vermesi gerektiği kuralına katılsanız da katılmasanız da - ki ben katılmıyorum - o zaman Carlos Sainz'in ceza alması gerektiği konusunda hemfikir olursunuz."

"Avustralya Grand Prix'sinde tamamen yanlış giden şeyin bu olduğunu düşünüyorum çünkü bildiğimiz üzere, iki Alpine ilk sektör bitmeden birbirine çarptığı için ikinci yeniden start iptal edildi."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the rest of the field on the opening lap

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images