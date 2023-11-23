Windsor: "Russell'ın yerinde Bottas olsa, şu an farklı bir Hamilton görebilirdik"

Valtteri Bottas, Mercedes'in üst üste beş kez takımlar şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmasına rağmen 2021 sezonunun sonunda koltuğunu George Russell'a kaybetti.

Şu anda Alfa Romeo için yarışan Bottas'ın ayrılığı, Mercedes'in performans anlamında geriye düştüğü bir döneme denk geldi.

Russell, Brezilya'daki zaferiyle 2022'de yarış kazanan tek Mercedes pilotu oldu ve ilk yılında takım arkadaşını mağlup etti. Fakat Hamilton bu yıl güçlü şekilde geri döndü ve Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde takım arkadaşının 72 puan önünde yer alıyor.

Ancak Hamilton, 2021 Suudi Arabistan'dan bu yana yarış kazanamadı ve büyük bir sürpriz olmazsa galibiyet hasreti iki yıla çıkacak.

Russell'ın üçüncü, Hamilton'ın ise 10. sırada yer aldığı Las Vegas sıralama turları hakkında konuşan eski takım yöneticisi ve yorumcu Peter Windsor, Mercedes'in Bottas yerine Russell'ı getirerek hata ettiğini iddia etti.

YouTube kanalında konuşan Windsor şunları söyledi: "Bottas'ı o siyah Alfa'nın içinde gördüğünüzde, biraz Bottas'ın siyah Mercedes günlerini hatırlatıyor ve 'Mercedes onu kovup yerine George Russell'ı getirmekle doğru şeyi mi yaptı?' diye düşüyorsunuz."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

"George hızlı olmadığı için değil - George Valtteri'den daha hızlı bir sürücü, buna kesinlikle şüphe yok - ama Lewis'ten en iyi verimi almak açısından bakarsak, 'Eğer Valtteri diğer araçta olsaydı farklı bir Lewis'imiz olur muydu?' diye soruyorsunuz, ki bu elbette cevaplanmamış bir soru."

"Bana göre bu sorunun cevabı 'evet' çünkü George, Lewis'ten daha hızlı gitmeye başladığı anda Lewis'in özgüven anlamında zorlandığını ve şüpheye düştüğünü görebilirsiniz."

"Takım radyosundan 'Aradaki fark ne?' diye sorduğunu ve George'un nerede olduğunu söylediklerinde ise şöyle bir 'of' çektiğini duyabiliyorsunuz."

"Lewis'in Q2 sonunda yaptığı 'daha hızlı gidemezdim' yorumunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum."

"Belki bu lastiklerin sıcaklığı ve onların yol tutuşuyla ilgiliydi ama aynı zamanda 'Her şeyimi verdim ve böyle bir pistte George Russell gibi süremem' anlamı taşıyordu."