Windsor: "Russell'ın Hamilton ile temastan ceza almaması saçmalık"

İspanya'dan çifte podyumla ayrılan Mercedes, güçlü sonuçlara rağmen hiç de kolay bir hafta sonu geçirmedi; nitekim sıralama turlarında Lewis Hamilton beşinci, George Russell ise ancak 12. olabildi.

Dahası, bu iki isim Q2 biterken pist üstünde temas yaşadılar, hemen arkasından gelen Hamilton'ı görmeyen Russell, agresif bir şekilde dış çizgiye doğru ilerledi ve kendisini geçmekte olan takım arkadaşının ön kanadına hasar verdi!

Teması inceleyen Mercedes'e göre olayın tek sebebi iletişimsizlik, FIA'nın da görüşü aynı.

Ancak F1 camiasının önde gelen yorumcularından Peter Windsor ise Russell'ın hem suçlu, hem de şanslı olduğunu düşünüyor.

YouTube kanalında olayla ilgili konuşan Windsor, "Bu kesinlikle bir yarış pilotunun yapabileceği en kötü şeydi."

"Başka biri sizden çok daha hızlı giderken ve sizi geçmek üzereyken düzlükte yön değiştirmek ve ona çarpmak... hatırlatırım, Gilles Villeneuve'ü böyle kaybettik. Pekala, o olayda Jochen Mass ne tarafa gideceğini bilmiyordu ama prensipte aynı şey.

Çok büyük bir kaza yaşanmadığı için şanslıyız, ancak George'un çok çok daha ağır bir ceza almamış olması beni kesinlikle şaşırttı."

George Russell, Mercedes, Imola trophies for Charity Fotoğraf: Formula 1

Yaşananların sonraki olaylar için emsal niteliği taşıması gerektiğini belirten Windsor, "Birilerinin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Bu affedilemez."

"Neden daha fazla ceza almadı? Bence tek sebebi GPDA'de [Grand Prix Sürücüleri Birliği] oldukça üst düzey bir pozisyona sahip olması! George'un yaptıklarının yanına kar kalmasının nedeni muhtemelen bu çünkü artık üst düzey bir pozisyonda ve 'bunu kasıtlı olarak yapmaz' diye düşünüyorlar.

"Mesele bu değil, zaten kimse kimseye kasıtlı olarak temas etmez. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, o kişi F1 aracında olmamalı."

"Yarış hakemleri, 'oh, pekala, iki Mercedes temas etti ve bu bir iletişim problemi' diyerek konuyu kapatmış gibi görünüyorlar. Bunun yerine 'talihsiz bir olaydı ama bir daha olmamasını sağlamaya çalışacağız, ceza vereceğiz, tamamen yanlış' demelilerdi."

"Aslında takım arkadaşı olması daha da kötü çünkü böyle bir durumda aynalara daha fazla bakması gerekirdi." dedi.