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Windsor: "Russell'ın Cidde temposu Mercedes'in kafasını karıştırdı"

Formula 1 dünyasının önde gelen yorumcularından Peter Windsor'a göre Mercedes'in Cidde'de belli noktalarda Aston Martin ile aynı tempoda gitmesi, takımın konsept değişikliği kararını etkileyebilir.

Altay Gök
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Windsor: "Russell'ın Cidde temposu Mercedes'in kafasını karıştırdı"
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Tüm açıklamalara rağmen Mercedes'in kolayca konsept değiştiremeyeceğini söyleyen Windsor, özellikle George Russell'ın Aston Martin'e nispeten yakın kalabilmesi nedeniyle takımın ikilemde kalabileceğini düşünmekte.

YouTube kanalından yarışı yorumlayan Windsor, "Son turlara doğru Alonso'nun tur zamanları epey ilginçti."

"George ile farkı beş saniyeye çıkarmaya çalışan Alonso sırasıyla 33.1, 33.0, 32.9, 32.8'lik tur zamanları kaydetti, bu sırada George arka arkaya dört tur 32.9 yapmıştı." 

"Tur zamanları bize Aston Martin'in zorlamasına, Mercedes'in ise istikrarlı turlar atmasına rağmen farkın aşırı büyük olmadığını gösteriyor. Aston belki biraz daha hızlıydı, ama çok da değil."

"Mercedes'in bu durumdan ne kadar memnun olduğunu bilmiyorum, kendilerine güvenlerinin artması gerekirdi ancak kafaları karışmış olabilir."

"Takımdaki herkes durmadan 'aracın felsefesini değiştirmeliyiz, Gerard Ducarouge tipi 60 günlük yeni bir araç üretmeliyiz' derken bir anda George çıkıyor ve yarış temposunda Alonso'yu yakalıyor. Dolayısıyla tuhaf bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

George Russell, Mercedes F1 W14, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışa sıralama turlarında yaşadığı tahrik mili arızası nedeniyle gerilerden başlayan Max Verstappen hakkında da konuşan Windsor, son şampiyonun kolayca yükseldiğini ve Lewis Hamilton'ı hiç zorlanmadan geçtiğini belirtti. 

Windsor, "Max'in Lewis'i geçmek için hamle yaptığı esnada hiçbir çekişme görmedik." 

"Önceki yıllardaki Hamilton/Verstappen rekabetini unutun, Lewis asla ve asla Verstappen ile eşleşebilecek tempoda değildi."

"Max'in Lewis'i geçişi oldukça göstermelik ve basitti, sadece 'klasik bir Pazar gezmesi' diye düşünüyordunuz." 

"Geride bıraktığı kişi Lewis Hamilton olsa dahi Verstappen her şeyi çok basit gösterdi -ki bu da sanatın özü." dedi.

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