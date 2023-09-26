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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Windsor: "Russell, Hamilton’ın neden Bottas’ı tercih ettiğinin kanıtı"

F1 yorumcusu Peter Windsor, George Russell ve Lewis Hamilton’ın Japonya GP’de yaşadığı gerginliğin, Hamilton’ın neden 2021 sonrası için de Valtteri Bottas’ın Mercedes’te kalmasında ısrarcı olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

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Mercedes sürücüleri Hamilton ve Russell, pazar günü Suzuka’da birden fazla kez tekerlek tekerleğe yarışarak seyircilere en güzel çekişmelerden birini izlettiler.

İkili yarışın birden fazla noktasında birbiriyle çekişti ve özellikle Hamilton'ın takım arkadaşını pist dışına ittiği nokta, aralarındaki mücadelenin doruk noktası oldu.

Son turlarda, tek pit stop stratejisini uygulayan Russell, beşinci sırayı çift pit stop yapan takım arkadaşına verdiği için mutsuzdu. Sonrasında Ferrari’den Carlos Sainz’ın da kendisini geride bırakmasıyla yedinci oldu.

Russell, 2022 sezonunun başlarında, 2017 ve 2020 yılları arasında Hamilton’ın aldığı 5 şampiyonlukta onun yoldaşı olan ve ona yardım eden Bottas’ın yerine Mercedes’e geldi.

Bottas, 2017-21 arasında Mercedes'in arka arkaya takımlar şampiyonluğu almasında rol oynamıştı.

Yorumcu Peter Windsor, YouTube kanalında, Russell’ın gelişinin takımdaki dengeleri bozmasından korktuğunu ve Hamilton’ın Bottas’la olan uyumunu, Verstappen ve Perez arasındaki dinamiğe benzettiğini söyledi.

2024’te Mercedes’in daha iyi bir aracı olduğunda, takım arkadaşlarının mücadelesinin Mercedes’e daha büyük sıkıntılar çıkaracağından endişeleniyor.

Windsor, “İkili arasında bir terslik olduğu çok belli ve bu hiç iyi bir şey değil.”

“Mercedes’in şampiyonluk kazanabilecek bir araca sahip olduğunu ve bu çekişmelerin Dünya Şampiyonluğu için olduğunu varsayın. Lewis ve George’un arasında olabilecekleri düşünün.”

“İyi yanı bunun sadece ‘küçük çekişmeler’ olması, tek söyleyebileceğimiz şey bu. Sanırım sonrasında toplantı odasında söylenebilecek tek şey ‘Gerçekten o kadar önemli mi?’ olur.”

“Peki eğer gerçekten de Mercedes 2024’te daha ciddi sonuçlar elde edebilecekleri bir durumda olursa, Lewis ve George arasındaki dengesizliği nasıl çözecekler? Bu gerçekten büyük bir sorun.”

“Lewis, sadece Bottas’ı sevdiğinden değil, takım için doğru dengeyi yakalayabildikleri için onun takımda kalmasını istiyordu. Bunu hissedebiliyordu. Verstappen ve Perez arasındaki durum gibi.”

“Sanırım Japonya Grand Prix’de bu daha da açığa çıktı.” dedi.

Çeviri: Jamila Rustamova

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Sainz: "Japonya'da sonuçların gösterdiğinden daha hızlıydık"

F1'in son yıllardaki en büyük sorunlarından biri, 2026'da daha da kötüleşecek

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