Windsor: "Russell, 'Hamilton'a sorun çıkaran' versiyonuna hiç benzemiyor"

Russell, geçen sezon Valtteri Bottas'ın yerine Mercedes'e transfer oldu.

Mercedes'in dalgalanma sorunu yaşayan W13'üne en hızlı uyum sağlayan isim olan Russell, sıralamada Hamilton'a 35 puan fark attı ve Sao Paulo Grand Prix'sinde elde ettiği birincilik ile takımının sezondaki tek galibiyetini aldı.

Ancak 2023 sezonunda durum tersine döndü ve Russell, sadece üç yarışı takım arkadaşının önünde bitirdi [Suudi Arabistan, Miami ve Avusturya]. Şu and Russell, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın 49 puan gerisinde yer alıyor.

Belçika Grand Prix'sinde de durum aynıydı ve Hamilton her iki sıralama seansında, sprint yarışında ve yarışta Russell'ın önündeydi.

Windsor'a göre şu anki Russell, 2022'de takım arkadaşına 'sorun çıkaran' Russell'a hiç benzemiyor.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Eski Ferrari ve Williams takım menajeri, bir YouTube yayınında, "George, [Spa'da] Les Combes'ten sonra yokuş aşağı sağ virajda büyük bir an yaşadı ve pist dışına çıktı."

"Telsizde her şey çok güzeldi ve her şey klasik George'du, ancak bu kesinlikle 2022'de Lewis'e çok fazla sorun çıkaran George'a benzemiyor."

"Bu yüzden Lewis, şimdi daha özgüvenli hissediyor olmalı." dedi.

Hamilton takım arkadaşı mücadelesinde kendine daha fazla güveniyor olsa da, Mercedes performans anlamında bir ileri bir geri gitmeye devam ediyor.

Takımlar Şampiyonası'nda Aston Martin'i geride bırakarak ikinciliğe yükselmiş ve aradaki farkı 40 puana çıkarmış olsalar da, son yarışlarda McLaren'ın öne çıktığı görüldü.

Windsor, Mercedes'in sezonu için, "Her ileri adımda iki geri adım atıyorlar gibi görünüyor ve özellikle şimdi McLaren çok iyi bir konumda." dedi.