Windsor: "Russell, 'Hamilton'a sorun çıkaran' versiyonuna hiç benzemiyor"
Peter Windsor, George Russell'ın Lewis Hamilton'ı bu sezon yalnızca üç kez geride bırakmasıyla takım arkadaşı olduğu ilk günlerde 'Lewis'e çok sorun çıkaran George' gibi görünmediğini söylüyor.
Russell, geçen sezon Valtteri Bottas'ın yerine Mercedes'e transfer oldu.
Mercedes'in dalgalanma sorunu yaşayan W13'üne en hızlı uyum sağlayan isim olan Russell, sıralamada Hamilton'a 35 puan fark attı ve Sao Paulo Grand Prix'sinde elde ettiği birincilik ile takımının sezondaki tek galibiyetini aldı.
Ancak 2023 sezonunda durum tersine döndü ve Russell, sadece üç yarışı takım arkadaşının önünde bitirdi [Suudi Arabistan, Miami ve Avusturya]. Şu and Russell, yedi kez Dünya Şampiyonu olan Hamilton'ın 49 puan gerisinde yer alıyor.
Belçika Grand Prix'sinde de durum aynıydı ve Hamilton her iki sıralama seansında, sprint yarışında ve yarışta Russell'ın önündeydi.
Windsor'a göre şu anki Russell, 2022'de takım arkadaşına 'sorun çıkaran' Russell'a hiç benzemiyor.
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Eski Ferrari ve Williams takım menajeri, bir YouTube yayınında, "George, [Spa'da] Les Combes'ten sonra yokuş aşağı sağ virajda büyük bir an yaşadı ve pist dışına çıktı."
"Telsizde her şey çok güzeldi ve her şey klasik George'du, ancak bu kesinlikle 2022'de Lewis'e çok fazla sorun çıkaran George'a benzemiyor."
"Bu yüzden Lewis, şimdi daha özgüvenli hissediyor olmalı." dedi.
Hamilton takım arkadaşı mücadelesinde kendine daha fazla güveniyor olsa da, Mercedes performans anlamında bir ileri bir geri gitmeye devam ediyor.
Takımlar Şampiyonası'nda Aston Martin'i geride bırakarak ikinciliğe yükselmiş ve aradaki farkı 40 puana çıkarmış olsalar da, son yarışlarda McLaren'ın öne çıktığı görüldü.
Windsor, Mercedes'in sezonu için, "Her ileri adımda iki geri adım atıyorlar gibi görünüyor ve özellikle şimdi McLaren çok iyi bir konumda." dedi.
Son Haberler
Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"
Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor" Mercedes: "Bütçe sınırı, rüzgar tüneli tarafında da gecikmeye neden oluyor"
Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu
Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu Allison, teknik direktörlük rolüne dönmekten ötürü çok mutlu
Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"
Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız" Ferrari: "Massa'nın başlattığı yasal süreçle ilgili yorum yapmayacağız"
Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"
Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum" Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar