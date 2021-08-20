Windsor: "Red Bull, Silverstone kazasının yeniden incelenmesini talep etmemeliydi"

Red Bull, Britanya Grand Prix’sinde Hamilton’ın Verstappen’le teması ardından aldığı 10 saniye zaman cezasının yeniden incelenmesini talep etmişti.

Fakat Red Bull’un talebi başarısız oldu ve hakemler, sunulan kanıtları “yaratılmış” olarak tanımladı. Takım, test pilotları Alex Albon'un Hamilton’ın yarış çizgisini yeniden canlandırmasını kaydetmiş ve bu video kayıtlarını kanıt olarak sunmuştu.

Ardından Red Bull, bu olayı geride bıraksa da Windsor, takımın bu talebi hiç yapmamış olması gerektiğini düşünüyor.

Kendi podcastinde konuşan Windsor, “Silverstone olayına baktığınızda, benim için bunu söylemesi kolay çünkü Max’in menajeri değilim ama eğer öyle olsaydım, Red Bull’un Silverstone’dan sonra bu talebi yapmasına izin vermezdim.”

“Tam aksini yapardım ve şöyle derdim: 'Evet, böyle devam edelim, bu sadece bir yarış ve biz dünya şampiyonluğu için mücadele eden iki pilotuz. Hadi devam edelim'”

“Böylece herkesi sakinleştirip Macaristan’da onların işini bitirirdim. Bernie [Ecclestone’un] da dediği gibi: Ne düşündüğünü, kimseye belli etme”

“Bence Red Bull’un talebi kendileri hakkında çok fazla şey gösterdi ki bu talepleri, ne olursa olsun zaten kabul edilmeyecekti. Böyle bir şeyin başarılı olma şansı yoktu.” dedi.

Ardından Windsor, sözlerine Pirelli’nin yeni arka lastiklerinin Red Bull’a uymadığını söyleyerek devam etti ve şu yorumları yaptı: “[Max]’in bu sezon ne kadar iyi sürdüğüne bakın. Bakü’de yaşananlara bakarsanız, kesinlikle cebinde 25, 26 puan vardı ve kendisinin eline olmayan bir sebepten ötürü bunları kaybetti.”

Azerbaycan Grand Prix'sinde yaşanan lastik patlamalarının ardından Pirelli, daha sert lastikler getirdi ve Windsor, bunların da Red Bull’un işini kolaylaştırmadığına inanıyor.

Windsor, “Bu biraz ironik çünkü Red Bull, yeni daha sert arka lastikler yüzden şu anda biraz daha fazla zorlanıyor.” diye ekledi.