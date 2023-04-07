Windsor: "Perez'in yarışa geriden başlamak için hiçbir sebebi yoktu"

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Suudi Arabistan'daki yarışta pole pozisyonunu zafere dönüştüren Perez, Melbourne'da oldukça kötü bir Cumartesi günü geçirdi.

Son antrenmanda yaşadığı birçok pist dışı maceranın ardından Perez, Q1'de tur zamanı atamadan aracı 3. virajdaki çakıllara saplandı. Perez daha sonra araçtaki bir 'sorundan' bahsetti.

Yeni motor parçalarıyla yarışa pit yolundan başlayan Perez, beşinci sıraya kadar yükseldi.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, motor ayarlarındaki bir sorunun üçüncü antrenman seansında Perez'i engellediğini kabul ederken, sıralama öncesinde bu sorunun çözüldüğünde ısrar etti ve Perez'in 'güvensiz ve aceleci' tavrının Q1'de yaşadığı soruna katkıda bulunduğunu öne sürdü.

YouTube kanalı aracılığıyla konuşan Windsor, bu konuda şunları söyledi: "Sergio Perez'in Günün Pilotu olmasının nedeni muhtemelen yarışı bitirdiği yerin çok da kötü olmamasıydı."

"Ama zaten en başta önde olması gerekirdi."

"Sıralama turlarından sonra Sergio araçta bir sorun olduğunu ve bunu düzeltmediklerini, sıralama turlarından önceki frenlerin kilitlenmesi sorunun sıralama turlarında da devam ettiğini söylüyordu."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Takım, aynı basın açıklamasında, 'aracı kontrol edeceğiz ve eğer yanlış bir şey varsa elbette düzelteceğiz' dedi."

"Kapalı parkta fren balatalarını değiştirdiler ama mühendislerden birkaçıyla konuştum ve araçta kesinlikle hiçbir sorun olmadığını söylediler."

"Bence Sergio bunu basına söylerken hatalıydı ama o böyle biri, günün sonunda araçta hiçbir sorun yoktu."

Windsor, Perez'in yarış günü Verstappen'i Mercedes pilotlarının ataklarından koruyacak pozisyonda olması gerektiğini düşünüyor.

Windsor, "Gerçekten çok iyi bir aracı vardı ve ilk çizgiden başlaması gerekirdi."

"Yeniden startta Max Lewis'i geçtiğinde herkes yumuşak lastikteyken orada tampon görevinde olmalıydı."

"Ama orada değildi çünkü Günün Pilotu olmak için tırmanıyordu."

"Eğer ödülü bir Red Bull pilotuna verecekseniz, Max Verstappen'e verin. Neden Günün Pilotu o değildi?" dedi.