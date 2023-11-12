Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"

Sergio Perez'in gelecek sezon içinde veya sonunda Red Bull'dan ayrılması ve yerine başka bir ismin geçmesi bekleniyor.

Bu ismin kim olabileceği yönünde pek çok görüş var ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Daniel Ricciardo'nun o koltuğa geçmesi çok olası.

İngiliz F1 gazetecisi Peter Windsor, Red Bull'da Perez'in yerine geçecek olası adayları inceledi ve en uygun ismin Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas olduğunu iddia etti.

GPBlog'a göre Windsor, "George Russell ve Oscar Piastri'yi orada görmek istemezsiniz. Bu takım içindeki düzeni sarsar, peki ikinci koltuk için kim önerilebilir?"

"Bence Carlos Sainz, Red Bull'da Max'in (Verstappen) yanında iyi bir iki numara olabilir. Şahsen Mick Schumacher'i görmek isterdim ama o uzun süredir yok ve Sergio Perez kadar hızlı olması zor olurdu."

"Belki Liam Lawson olabilir ama Red Bull'un bu yönde ilerlemek isteyeceğini sanmıyorum."

"Nico Hulkenberg muhtemelen ikinci araçta iyi iş çıkarır. Daniel Riccardo da öyle. En başta takımdan hiç ayrılmamalıydı. Max için mükemmel bir takım arkadaşıydı. Hatta ona '2 numara' bile diyemeyiz, Max'i mükemmel şekilde tamamlıyordu. Mükemmeldi ama bununla başa çıkamadı."

"Valtteri Bottas o koltuk için uygun bir isim. Perez'den daha sakin. Lewis (Hamilton), Charles (Leclerc) ya da Max'ten daha hızlı değil ama Perez'den daha hızlı."

"Onun üzerine bahse girerdim." dedi.