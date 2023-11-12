Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"

İngiliz F1 yorumcusu Peter Windsor'a göre Valtteri Bottas, Red Bull'da Valtteri Bottas'ın yerini alırsa iyi bir iş çıkarabilir.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Sergio Perez'in gelecek sezon içinde veya sonunda Red Bull'dan ayrılması ve yerine başka bir ismin geçmesi bekleniyor.

Bu ismin kim olabileceği yönünde pek çok görüş var ve büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Daniel Ricciardo'nun o koltuğa geçmesi çok olası.

İngiliz F1 gazetecisi Peter Windsor, Red Bull'da Perez'in yerine geçecek olası adayları inceledi ve en uygun ismin Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas olduğunu iddia etti.

GPBlog'a göre Windsor, "George Russell ve Oscar Piastri'yi orada görmek istemezsiniz. Bu takım içindeki düzeni sarsar, peki ikinci koltuk için kim önerilebilir?"

"Bence Carlos Sainz, Red Bull'da Max'in (Verstappen) yanında iyi bir iki numara olabilir. Şahsen Mick Schumacher'i görmek isterdim ama o uzun süredir yok ve Sergio Perez kadar hızlı olması zor olurdu."

"Belki Liam Lawson olabilir ama Red Bull'un bu yönde ilerlemek isteyeceğini sanmıyorum."

"Nico Hulkenberg muhtemelen ikinci araçta iyi iş çıkarır. Daniel Riccardo da öyle. En başta takımdan hiç ayrılmamalıydı. Max için mükemmel bir takım arkadaşıydı. Hatta ona '2 numara' bile diyemeyiz, Max'i mükemmel şekilde tamamlıyordu. Mükemmeldi ama bununla başa çıkamadı."

"Valtteri Bottas o koltuk için uygun bir isim. Perez'den daha sakin. Lewis (Hamilton), Charles (Leclerc) ya da Max'ten daha hızlı değil ama Perez'den daha hızlı."

"Onun üzerine bahse girerdim." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Fotoğraf: Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Sonraki haber F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Formula 1
Las Vegas GP

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Gasly: "Ocon beni asla akşam yemeğine çağırmayacak fakat sorun değil"

Gasly: "Ocon beni asla akşam yemeğine çağırmayacak fakat sorun değil"

Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Ocon beni asla akşam yemeğine çağırmayacak fakat sorun değil" Gasly: "Ocon beni asla akşam yemeğine çağırmayacak fakat sorun değil"

Haas, Las Vegas'ta iki farklı paketle yarışacak

Haas, Las Vegas'ta iki farklı paketle yarışacak

Formula 1
Las Vegas GP

Haas, Las Vegas'ta iki farklı paketle yarışacak Haas, Las Vegas'ta iki farklı paketle yarışacak

Son Haberler

Chandhok: “Mercedes otomobili anlamış gibi görünmüyorlar”

Chandhok: “Mercedes otomobili anlamış gibi görünmüyorlar”

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Chandhok: “Mercedes otomobili anlamış gibi görünmüyorlar” Chandhok: “Mercedes otomobili anlamış gibi görünmüyorlar”

Massa: "Verstappen, Red Bull'da Hamilton ve Alonso'yu yenebilir"

Massa: "Verstappen, Red Bull'da Hamilton ve Alonso'yu yenebilir"

F1 Formula 1

Massa: "Verstappen, Red Bull'da Hamilton ve Alonso'yu yenebilir" Massa: "Verstappen, Red Bull'da Hamilton ve Alonso'yu yenebilir"

Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor

Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor Siyah bayrakları görmezden gelen Red Bull genç pilotuna tepkiler artıyor

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak Alpine, Las Vegas için renk düzeninde "küçük" değişiklikler yapacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol