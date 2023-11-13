Windsor: "Perez, atak konusunda hiçbir zaman iyi olmadı"

Perez ve Alonso, Interlagos'ta 2023 sezonunun en heyecan verici pist mücadelelerinden birine dahil oldular ve Perez, son podyum basamağı için Aston Martin pilotunu kovaladı.

Meksikalı pilot sondan bir önceki turda 1. virajda yaptığı hamleyle üçüncülüğü elde etmiş gibi görünse de Alonso DRS'yi kullanarak 4. virajda pozisyonunu geri aldı.

Williams'ın eski takım menajeri Windsor, mücadeleye verilen tepkinin abartıldığını düşünüyor ve Perez'in Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc gibi isimlere kıyasla atak becerisinden yoksun olduğunu iddia ediyor.

YouTube kanalı aracılığıyla yaptığı açıklamada Windsor, şunları söyledi: "Kimsenin söylemediği şey, Perez'in atak konusunda hiçbir zaman iyi olmadığı."

"Tabii ki çoğu standarda göre çok iyi bir pilot, ancak onu griddeki diğer mükemmel pilotlarla karşılaştırırsanız atak konusunda hiçbir zaman çok iyi olmadı."

"Savunmada her zaman çok iyiydi. Geçmesi zor bir adam, gücü ortaya koyma şekli ve aracın arka tarafındaki çekiş hissi çok iyi."

Fotoğraf: Sutton Images Peter Windsor, Haberci

"Virajlardan çıkarken çok az hata yapıyor, ama Max gibi kısa viraj pilotu olmadığı için ve Yuki Tsunoda gibi uzun viraj pilotu olmamaya çalıştığı için atakta çok iyi değil."

"Fernando'nun kullandığı çizgiler konusunda kafası tamamen karışmıştı ve bu konuda hiçbir şey yapamadı. Sonunda onu geçtiğinde bu onun için o kadar büyük bir şeydi ki resmen uyuyakaldı. 'Başardım!' diye düşündü ve Fernando için kapıyı açık bıraktı!"

"Elbette pek çok büyük pilotun yapmayacağı büyük bir hataydı ama orada olan şey buydu."

"Eğer bu mücadele Alonso/Verstappen, Alonso/Hamilton, Alonso/Leclerc arasında olsaydı, bence bu konuda gerçekten heyecanlanabilirdik ama Alonso/Perez arasında olduğu için, bence bunu her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor."

"Alonso, Sergio Perez'den daha hızlı bir yarış pilotu. Bundan kimsenin şüphesi yok, değil mi? O gerçekten çok iyi. Bence Aston Martin muhtemelen o yarışta Red Bull'dan daha sürülebilir bir araca sahipti Fernando bunu iyi kullandı."

"Ama daha da önemlisi, Red Bull lastikler ve denge açısından biraz sınırda olduğu için, Perez o araçtan maksimum verimi alabilecek pilot değildi. Aracın yapabileceklerini sadece bildiği ölçüde kullanabildi."